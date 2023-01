 Wymiana baterii w iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro cieszy się sympatią właścicieli, którym nawet nie przechodzi myśl przesiadka na serię 14 czy też zmianę „obozu” na androidowy. Wiele osób cały czas ma zamiar zaopatrzyć się we własną dwunastkę Pro z drugiej ręki. O czym muszą pamiętać obie grupy?

Bateria w iPhone 12 Pro

Serie Pro zdążyły nas już rozpieścić i przyzwyczaić do akumulatorów mocniejszych od tych montowanych w modelach podstawowych. Mimo lepszej wydajności od poprzednika oraz bazowej wersji, iPhone 12 Pro zaskakuje jednak podejściem do baterii. Posiada ona bowiem taką samą pojemność, jak ogniwo iPhone 12, wynosząca 2815 mAh.

To tym samym mniej od pojemności akumulatora iPhone 11 Pro. Ponadto, urządzenie sporą „porcję” mocy baterii zużywa na samą obsługę łączności 5G, której poprzednik jeszcze nie wspierał. Również wyświetlacz iPhone 12 Pro jest większy, co nie pozostaje dla urządzenia bez znaczenia.

Mimo to, dzięki lepszym kluczowym podzespołom nowa bateria iPhone 12 Pro odznacza się znacznie dłuższym czasem pracy. Wzorowa forma nie trwa jednak wiecznie i również w wym modelu akumulator podlega procesowi chemicznego starzenia się, oznaczającego spadek maksymalnej pojemności. Oznacza to, że z bateria naładowana do pełna (według wskazań systemu) nie pozwala na równie długie i płynne działanie jak przedtem. Realną pojemność ogniwa i jej gotowość do pracy na pełnych obrotach sprawdzić możesz w ustawieniach, w sekcji kondycji baterii.

Kiedy należy wymienić baterię w iPhone 12 Pro?

Faktyczna pojemność akumulatora na poziomie 80% pierwotnej wartości kwalifikuje go już do wymiany. Na tym etapie zużycia słaba bateria może nie być zdolna do zagwarantowania stabilnego działania mimo zaimplementowanych przez Apple rozwiązań optymalizujących pobór mocy w trakcie pracy.

Prowadzi to do sytuacji, w których iPhone 12 Pro już nie tylko pracuje bez ładowania znacznie krócej, lecz także zawiesza się podczas prób obsługi bardziej wymagających aplikacji, a także powoduje problemy z prawidłową głośnością, jasnością ekranu czy lampą błyskową aparatu. Coraz częściej występujące awarie potrafią zamienić codzienne korzystanie z tego flagowca w źródło frustracji. Może też budzić uzasadnioną obawę, że w niespodziewanej sytuacji podbramkowej na telefonie nie będzie można polegać.

Nie oznacza to jednak konieczności rozstania ze sprzętem. Wymiana baterii iPhone 12 Pro wykonana przez wykwalifikowany serwis Apple na bardzo długo wyeliminuje problemy z wydajnością i przywróci telefon do dawnej świetności.

Co wziąć pod uwagę wybierając serwis iPhone?

Realizacja usługi przez drogi autoryzowany serwis iPhone nie jest koniecznością, jednakże docelowy serwis pogwarancyjny należy wybierać rozważnie. Kluczową kwestią jest wykorzystywanie przez punkt napraw oryginalnych nowych baterii o dokładnie zweryfikowanym pochodzeniu. Drugi fundament to czas obecności w branży oraz opinie klientów. Lepiej rozważać tę kwestię jako jedną całość, by ocena mogła być miarodajna.

Ważne są także okres gwarancji udzielanej przez serwis iPhone oraz przewidywany czas realizacji naprawy. To pierwsze powinno być możliwie najdłuższe, zaś drugie – najkrótsze.

Jak dbać o baterię w iPhone 12 Pro?

Żywotność nowej baterii przedłużysz na kilka sposobów. Nie ładuj telefonu do pełna, zmień interfejs na tryb ciemny, a podświetlenie ekranu na automatyczne. Wyłączaj też aplikacje i funkcje, z których w danej chwili nie korzystasz – szczególnie usługi lokalizacji. Zrezygnuj także ze zbędnych powiadomień.

Zmieniając te nawyki odkryjesz, że na jednym ładowaniu bateria naprawdę działa dłużej!

