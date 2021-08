Wyśmienita zabawa dla całej rodziny? Odwiedź Dinopark!

Dinopark. Ruchome dinozaury i smoki - już sama nazwa parku rozrywki zachęca, by go odwiedzić. Jednak zobaczmy, jakie atrakcje czekają na nas w pobliskim Malborku. Zobacz zdjęcia.

Czy są bardziej majestatyczne stworzenia znane ze świata fantastyki niż smoki? Chyba nie, a w Dinoparku będziemy mogli stanąć oko w oko z tymi groźnymi bestiami. A od smoków już bardzo blisko do dinozaurów – w Dinoparku na gości czekają... pokazy ich tresury. Dzięki technologii zobaczymy poruszające się stworzenia z zamierzchłej przeszłości, takie, jakie wykorzystywano w hollywoodzkich produkcjach filmowych. Dzięki efektom specjalnym i realistycznym sylwetkom dinozaurów dosłownie przeniesiemy się w czasie! To także zasługa ścieżki edukacyjnej, która przeprowadzi nas przez kolejne okresy w dziejach ziemi, spotkamy na niej aż 40 ruchomych i wydających dźwięki dinozaurów. A skoro mowa o połączeniu nauki z zabawą, to w Dinoparku jest także muzeum skamieniałości, w którym obejrzymy eksponaty sprzed milionów lat.

Na terenie parku rozrywki jest też park linowy Malborkstones. To niesamowita zabawa dla dzieci i dorosłych, a jednocześnie – dzięki nowoczesnemu systemowi asekuracji i wykwalifikowanym instruktorom – niezwykle bezpieczna.

Kto nie pamięta kultowej kreskówki Flinstonowie? W parku rozrywki odwiedzimy tę sympatyczną rodzinkę oraz ich sąsiadów Rubble'ów. Fotka z Fredem, Barneyem, Wilmą, Betty czy psem Dino? Nic prostszego! Dla miłośników klasycznych bajek także nie zabraknie atrakcji, bo w Dinoparku zajrzymy też do domku z piernika czy chatki na kurzej łapce, której strzeże groźna Baba Jaga.

Dinopark to także... kino 5D, w którym to my uczestniczymy w filmie. To nie tylko moc wrażeń, którą zapewniają nowoczesne efekty, ale także ciekawy sposób na poznanie historii świata - wszystkimi dostępnymi zmysłami!

To jeszcze nie wszystko, bo w Dinoparku odwiedzimy krainę zabaw: kolejki, wagoniki, karuzele dla najmłodszych. To także dmuchańce, symulator VR, diabelski młyn i jeszcze więcej. Jest też plac zabaw, a po wszystkich atrakcjach, gdy już zgłodniejemy, ze smakiem zjemy coś w DinoBarze i T-RexBarze.

W parku rozrywki zorganizujemy urodziny dla najmłodszych czy umówimy wizytę dla zorganizowanych wycieczek. Bilety (jeden obowiązuje na wszystkie atrakcje) – w atrakcyjnych cenach – możemy zakupić na stronie parku lub na miejscu. Malborski Dinopark znajdziemy także na Facebooku i na YouTube.

poniedziałek-niedziela, godz. 10-19

ul. Toruńska 61, 82-200 Malbork

tel. 55 307 07 00

kontakt@dinopark.malbork.pl

– artykuł sponsorowany --