Wystartuj w III Biegu Copernicusa we Fromborku

Pragniemy serdecznie zaprosić biegaczy i nie tylko do Grodu Kopernika na III Fromborski Bieg Copernicusa. Już 7 sierpnia we Fromborku!

W tym dniu odbędą się zawody biegowe na dystansie 10 i 5 km. Zapraszamy fanów Nordic Walking, dla nich przygotowana jest trasa 5 km. Nie zapomnieliśmy o najmłodszych, oni będą również mieli możliwość wystartowania w zawodach w odpowiednich kategoriach wiekowych na Promenadzie.

Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal, przeprowadzona będzie klasyfikacja wiekowa w kategoriach kobiet i mężczyzn na 5, 10 km i kategoria OPEN w NW. Istnieje możliwość fakultatywnego zakupienia okolicznościowej koszulki w ramach pakietu startowego podczas rejestracji. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji i niespodzianek.

Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia 7 sierpnia 2021 na promenadzie we Fromborku. Zapisy i regulamin tutaj.

Warto raz jeszcze zaznaczyć, że Bieg Copernicusa to nie tylko bieg dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy także młodych sportowców, bo dla nich przygotowane będą specjalne dystanse na Promenadzie.

Bieg Copernicusa to także moc atrakcji. Na uczestników i widzów czekają:

- symulator zderzeniowy i dachowania

- miasteczko rowerowe przygotowane przez WODR Elbląg i Olsztyn

- dmuchany zamek

- malowanie twarzy

- plecenie warkoczyków

- stragany z wyrobami wędliniarskimi, mydłami i rękodziełem

W czasie imprezy koła gospodyń wiejskich rozstawią się ze swoimi smakołykami, nie zabraknie również waty cukrowej i popcornu dla najmłodszych. Nie zapomnijmy, że mieszkańcy i nie tylko będą mogli zmierzyć się w konkursie rzutu podkową. Po południu na uczestników czeka również dyskoteka!

