Z miłości do Zdrowia i Życia

Nie bez powodu mówi się, że ruch to zdrowie. Polepsza ogólną wydajność organizmu, stan zdrowia, samopoczucie i zdolność do pracy. Wzmacnia mięsień sercowy, poprawia wentylację płuc i nasycenie krwi tlenem, a także przemianę materii i przyczynia się do spalania zbędnej tkanki tłuszczowej. Dbaj o siebie, bo życie masz tylko jedno! W Studiu Rekreacji i Promocji Zdrowia "ANNA" weźmiesz udział w treningu dopasowanym do Twoich możliwości.

Każdy wie, że ruch to zdrowie. Ociężałość fizyczna prowadzi do zaburzeń w układzie krążenia, zaniku mięśni, zmniejszenia ruchomości stawów, deformuje kościec. Przyspiesza starzenie się! Często o tym zapominamy, szukamy wymówek, a tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki sport będziemy uprawiać, ale nie wolno w ogóle rezygnować z ruchu! Znajdź chwilę dla siebie i sport, który sprawi Ci przyjemność. Zażywaj ruchu, spacerując, biegając, pływając, grając w gry zespołowe, wygospodaruj czas na ćwiczenia gimnastyczne, żeby pracowały wszystkie stawy i mięśnie. Żaden jednak sport nie przyniesie zbyt wielu korzyści, jeżeli nie będzie uprawiany regularnie i z głową. Pod okiem specjalistów treningi zdrowotne będą dużo bardziej skuteczne, ponieważ bardzo ważny jest prawidłowy oddech, tempo i rodzaj ćwiczeń dobrane indywidualnie do człowieka. Jeżeli będziesz w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, Twoja odporność będzie większa, a jakość życia znacząco się poprawi. Odżywiaj się racjonalnie, dostarczaj organizmowi niezbędne składniki, bo życie masz tylko jedno! Dbaj o siebie, bo nikt tego za Ciebie nie zrobi, ale w Centrum Szkoleń "ANNA" profesjonaliści pomogą Ci pokochać sport, nauczą prawidłowo wykonywać ćwiczenia i zadbają o Twoje zdrowie. Cele, jaki stawia trening i korzyści z niego wynikające: - poprawa i zachowanie zadowalającego poziomu wydolności fizycznej - stabilizacja optymalnej masy ciała - zachowanie zadowalającej siły mięśniowej stabilizującej stawy i prawidłową postawę - poprawa samooceny - wzrost ogólnej odporności. - zapobieganie powstawaniu i rozwojowi chorób niedokrwiennych serca i chorób metabolicznych - zmniejszenie lub zaprzestanie palenia papierosów - zmniejszenie stresów neuropsychicznych i emocjonalnych W Studiu Rekreacji i Promocji Zdrowia "ANNA" prowadzone są zajęcia dla Pań m.in: - gimnastyka autorska - gimnastyka dla seniorów - gimnastyka rodzinna i indywidualna - urodziny na sportowo Studio Rekreacji i Promocji Zdrowia "ANNA", prowadzone jest przez Annę Zbrowską, która jest na rynku elbląskim od 23 lat. Za dwa lata, wspólnie z jedną z grup będą obchodzić 25-lecie wspólnych spotkań! Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i byłą zawodniczką gimnastyki akrobatycznej. Ania brała udział w Mistrzostwach Polski, sędziowała zawody akrobatyczne szczebla centralnego. Przygotowywała choreografie do Wyborów Miss Polonia i pokazów mody, a dziś pod jej czujnym okiem możecie zacząć dbać o swoje zdrowie! Studio Rekreacji i Promocji Zdrowia "ANNA" Centrum Szkoleń

Bulwar Zygmunta Augusta 12 (II piętro)

Anna Zborowska

tel. 509 066 488 ---- artykuł promocyjny ---

