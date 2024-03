Z wiekiem zwróć uwagę na te zmiany! Jak poznać, że się starzejemy?

Starzenie się organizmu to coś, przed czym nikt z nas się nie uchroni. Tak naprawdę trudno określić, kiedy dokładnie zaczynamy się starzeć, bo jest to proces długotrwały i uzależniony od wielu czynników. Światowa Organizacja Zdrowia za początek starości uznaje okres, w który wchodzi się po rozpoczęciu 60. roku życia. Niektóre objawy starzenia się występują jednak już dużo wcześniej. Jak poznać, że się starzejemy? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!