Przedstawiamy jeden z nielicznych zabiegów laserem Genesis Cutera Excel V plus umożliwiający walkę z uporczywym rumieniem napadowym i uogólnionym twarzy, szyi i dekoltu. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Po zabiegu, na skórę można nałożyć makijaż i wrócić do codziennych obowiązków.

Efekty zabiegu to wyciszenie i zmniejszenie rumienia, uspokojenie gry naczyń, ujednolicony koloryt, redukcja zaczerwienień. Dodatkowo, wiązka lasera działa na skórę poprzez stymulację fibroblastów do produkcji włókien kolagenowych, co powoduje wygładzenie drobnych zmarszczek i ujędrnienie skóry. Po zabiegu laserem Genesis obserwujemy również obkurczenia ujść gruczołów łojowych, zmniejszenie porów.

Jak działa laser Genesis Cutera Excel V plus?

Laser dostarcza do skóry energię pod postacią mikroimpulsów wiązki lasera neodymowo-yagowego, stymulując naturalne procesy przemodelowania kolagenu i prowadząc w ten sposób do wygładzenia drobnych zmarszczek oraz redukcji przebarwień. Laser Genesis wpływa na mikronaczynia skóry, zmniejszając zaczerwienienie i nadreaktywność skóry płytko unaczynionej.

Ile potrzeba zabiegów, okres wykonywania zabiegów?

Efekt jest widoczny po pierwszym zabiegu, zabieg wykonujemy w serii. Kolejne zabiegi utrwalają i pogłębiają spektakularne rezultaty. Przewidywana seria to 2-4-6 zabiegów. Zabieg całoroczny, można wykonywać na opaloną skórę. Odczucia w czasie zabiegu to delikatne przyjemne rozgrzewanie, pacjentki określają je jako odprężające. Zabieg Genesis od teraz do 30 czerwca 2022 w promocyjnej cenie.

