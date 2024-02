W ubiegły piątek w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych odbyło się spotkanie zorganizowane z myślą o dyrekcji i kadrze pedagogicznej szkół z Elbląga i okolic. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej uczelni i uczestnictwo w szkoleniu "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym". Zobacz więcej zdjęć.

W dniu 23 lutego w Akademii odbyło się spotkanie dla dyrektorów i kadry pedagogicznej szkół z Elbląga i okolic. Przybyłych w murach uczelni powitała pani prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego, profesor uczelni, pani dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz. Kluczowym punktem wydarzenia zorganizowanego przez Dział Rekrutacji i Promocji uczelni było szkolenie „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”, które poprowadził ceniony specjalista – pan prof. Jakub Andrzejczak.

Pan profesor Jakub Andrzejczak przez ostatnie lata docierał do najciemniejszych stron świata cyfrowego, badając go i analizując. Swoje doświadczenie przekazuje pedagogom, nauczycielom, psychologom szkolnym – wszystkim, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Podczas wykładu zgromadzeni mogli przekonać się, na co poświęcają czas ich podopieczni, i jak bardzo świat wirtualny przenika się w ich przypadku z realnym. Prowadzący omówił niepokojące zjawiska, zachowania i tendencje oraz przytoczył sposoby na ich zapobieganie. Omówił również efektywne metody wspierania młodych ludzi i kształtowania ich świadomości.

Przy okazji szkolenia zaproszeni dyrektorzy i przedstawiciele kadry pedagogicznej zostali zapoznani z ofertą kształcenia oferowaną przez AMiSNS oraz mieli okazję zwiedzić Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – budynek uczelni, którego nowoczesne wyposażenie w pełni zabezpiecza możliwość kształcenia według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi – cieszymy się, że nasze bogate zaplecze naukowe i oferta spotkały się z tak dobrym przyjęciem i dużym zainteresowaniem naszych gości.

Dziękujemy dyrekcji i kadrze z Elbląga, Braniewa, Nowego Dworu Gdańskiego, Pasłęka, Ostródy, Malborka i Morąga za udział w spotkaniu. Jednocześnie ponownie serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte, które odbędą się w uczelni 20 marca. Szczegóły już wkrótce.

Sylwetka prelegenta:

Profesor Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Zakładu Socjologii Wychowania, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, autor licznych badań naukowych oraz programów profilaktycznych w zakresie funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Opiniodawca w stacjach radiowych, prasie oraz portalach edukacyjnych. Prywatnie ojciec dwóch synów.

