 Zadbaj o swoje włosy na wiosnę z salonem fryzjerskim Emily

Zima może być surowa dla naszych włosów. Niskie temperatury, wiatr, suchy powietrze w pomieszczeniach oraz noszenie czapki to czynniki, przez które włosy stają się uwrażliwione. Po zimie warto zatem zadbać o włosy obciążone upływem czasu i przywrócić im zdrowie i blask. W salonie fryzjerskim Emily przygotujesz swoje włosy na nadchodzący sezon.

Wiosną warto dać włosom oddechu i nadać im naturalnego wyglądu. Aby włosy wyglądały dobrze, muszą być zdrowe. Warto więc pomyśleć o zabiegu, który nada suchym i matowym włosom blasku i zdrowego wyglądu. W salonie fryzjerskim Emily dostępna jest pielęgnacja marki Joico, pozwalająca między innymi na wykonanie profesjonalnego zabiegu rekonstrukcji do każdego rodzaju włosów. Zabieg odbudowuje i wzmacnia zniszczone włosy, zwiększa ich blask i przywraca optymalne nawilżenie.

Po odpowiedniej pięlęgnacji, warto przemyśleć odświeżenie lub całkowitą zmianę fryzury. Od kilku sezonów popularność zyskują krótkie cięcia, takie jak lob, bob czy pixie cut. Na wiosnę warto również eksperymentować z kolorami i wybrać coś odważnego, takiego jak pastelowe odcienie czy balejaż. W salonie fryzjerskim Emily dostępne są farby marek L’Oréal oraz Gold.

W salonie fryzjerskim Emily znajduje się również oferta dla panów. Oprócz klasycznych cięć i pielęgnacji, można również skorzystać z zabiegu tuszowania siwizny. Odsiwianie przygasza świecący włos, nadając mu naturalny wygląd, zbliżony do oryginalnego koloru włosów. Warto zaznaczyć, że nie jest to farba do włosów, dlatego po upływie czasu od zabiegu, nie pozostaje odrost.

Piękne włosy to nie tylko wygląd i zdrowie, ale też lepsze samopoczucie, dlatego zrób sobie prezent i zarezerwuj wizytę w salonie fryzjerskim Emily, aby rozpocząć wiosnę z nową energią.

Salon fryzjerski Emily

Kowalska 8/9B

konsultacje i rezerwacja wizyt: 608 198 979

---artykuł promocyjny---