 Zainwestuj w system rekuperacji w swoim domu!

Zastanawiasz się nad tym jak oszczędzić na ogrzewaniu w najbliższym sezonie grzewczym? Znakomitym sposobem może być inwestycja w rekuperator. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym omawiamy zalety tego typu instalacji.

Chociaż system rekuperacji sam w sobie nie jest elementem instalacji grzewczej, to jednak pozwala on na generowanie sporych oszczędności w ogrzewaniu. Każdy procent zaoszczędzonej energii cieplnej, to mniejsze rachunki za ogrzewanie - a te jak wszyscy dobrze wiemy w ostatnich latach osiągają zatrważająco wysokie poziomy. Oszczędne ogrzewanie domu jest możliwe nie tylko poprzez stosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych charakteryzujących się bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Nawet najlepszy kocioł grzewczy musiałby pracować na najwyższych obrotach, gdyby budynek nie został należycie docieplony - tak, aby zminimalizować straty energii cieplnej. Rekuperacja jest nowoczesnym systemem pozwalającym na osiągnięcie bardzo wysokiej energooszczędności w budynku. Rekuperację standardowo wykorzystuje się w domach energooszczędnych oraz pasywnych.

Rekuperacja - zasada działania

W wielu domach jednorodzinnych od lat stosuje się system mechanicznej wentylacji. Rekuperacja działa w ten sam sposób, jest jednak wzbogacona o urządzenie nazywane wymiennikiem ciepła. Dzięki niemu powietrze wydalane z budynku podgrzewa świeże powietrze pobierane z zewnątrz. Do wnętrza mieszkania dociera świeże już wstępnie podgrzane powietrze, które za pomocą odpowiednich kanałów wentylacyjnych jest rozprowadzane po wszystkich pomieszczeniach w budynku. Rekuperatory są dodatkowo wyposażone w system filtrów, które skutecznie oczyszczają powietrze ze wszystkiego, co nie sprzyja naszemu zdrowiu - między innymi z cząstek smogu, alergenów, kurzu, drobnoustrojów oraz bakterii. Domownicy mogą oddychać krystalicznie wręcz czystym powietrzem. Rekuperatory są szczególnie doceniane przez osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego (np. astma).

Rekuperacja w obiekcie użyteczności publicznej

Sercem systemu rekuperacji jest centrala, która zazwyczaj umiejscowiona jest w podpiwniczeniu budynku lub w kotłowni. Centrale zewnętrzne można montować nawet na dachu budynku, dzięki czemu oszczędzana jest przestrzeń użytkowa pomieszczeń. W zależności od modelu urządzenia, centrale rekuperacyjne mogą składać się z następujących sekcji: wentylatorowa, filtracja, sekcja nawilżania, sekcja ogrzewania, sekcja rekuperacji, a nawet sekcja chłodząca. Jak zatem widać, system rekuperacji może spełniać wiele dodatkowych funkcji, takie jak na przykład chłodzenie lub ogrzewanie budynku. System rekuperacji bardzo często doskonale sprawdza się w połączeniu z powietrzną pompą ciepła, która stanowi źródło ogrzewania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ze względu na uwarunkowania geologiczne, w naszym kraju najpowszechniejsze okazują się powietrzne pompy ciepła - dostępne w sprzedaży są także pompy ciepła gruntowe oraz wodne.

Rekuperacja pozwala na oszczędne ogrzewanie

W dobie rosnących cen węgla oraz gazu większość właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce bardzo poważnie zastanawia się nad dostępnymi metodami oszczędzania na ogrzewaniu. System rekuperacji pozwala na nawet kilkudziesięcioprocentowe oszczędności na rachunkach za energię. Natomiast w połączeniu z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi może stanowić znakomitą alternatywę dla kotłów węglowych lub kotłów zasilanych gazem ziemnym. Pompa ciepła do ogrzewania budynku wykorzystuje darmową energię zgromadzoną w otaczającym budynek powietrzu, wodzie lub gruncie. Jedynym kosztem działania pompy ciepła jest energia elektryczna, niezbędna do jej funkcjonowania. W zależności od wielkości ogrzewanego budynku i ilości spalanego paliwa, inwestycja w rekuperację zwraca się nawet już po kilku latach jej eksploatacji. Nic zatem dziwnego, że zainteresowanie tymi znakomitymi nowoczesnymi urządzeniami nieustannie rośnie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że bardzo zadowolone są obecnie osoby, które zainwestowały w tego typu system dużo wcześniej, budując dom kilka lub kilkanaście lat temu. Takie osoby nie odczują w znaczącej mierze obecnych wzrostów cen węgla oraz gazu.

Zastanawiając się nad inwestycją w system rekuperacji oraz pompy ciepła warto korzystać z doświadczenia profesjonalnych inżynierów specjalizujących się w tego typu zagadnieniach. Obecnie funkcjonuje na przykład Program Czyste Powietrze.