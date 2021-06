Zakończenie roku szkolnego? Będziemy na nie gotowi z hurtownią Jurex!

Koniec roku szkolnego już blisko, a w związku z tym rozpoczyna się czas podsumowań i podziękowań za to, co działo się w minionych miesiącach w szkołach. Z bogatą ofertą na tę okoliczność przychodzi na pomoc hurtownia Jurex! Zobacz zdjęcia.

W hurtowni Jurex zaopatrzymy się m. in. w druki świadectw szkolnych, a także we wszelkiego rodzaju dyplomy i eleganckie oprawy do nich. Zakończenie roku to także czas podziękowań: Jurex zapewnia szeroki wybór piór i długopisów, a wykonanie grawerunku do nich będzie całkowicie darmowe. Trudno o lepszy prezent dla nauczycieli lub laureatów szkolnych konkursów!

A jeśli mowa o konkursach, a także wyróżnieniach za osiągnięcia sportowe: nagrody, puchary i statuetki także znajdziemy w hurtowni Jurex. Również na nie wykonamy na miejscu bezpłatnie grawerunki. Wakacje, jak zwykle, miną szybciej niż myślimy, warto więc dodać, że w ofercie znajdziemy również eleganckie kalendarze nauczyciela czy piękne notatniki.

Jurex posiada bogaty asortyment artykułów szkolnych i oczywiście biurowych: to m. in. papier ksero, segregatory, datowniki, tonery i znacznie więcej. Są tu także akcesoria do laminowania i bindowania czy niszczarki dokumentów. Warto już teraz zaopatrzyć nasze dziecko na wrzesień: przybory, piórniki, plecaki i wiele więcej znajdziemy właśnie przy Grunwaldzkiej 2! Warto zrobić te szkolne zakupy wcześniej, bez stresu, ciesząc się bogatą ofertą hurtowni. Przypomnijmy, że znajdziemy tu także książeczki edukacyjne, kolorowanki czy łączące naukę z zabawą tzw. „kreatywe boxy”, np. do malowania.

Co jeszcze? W hurtowni wyrobimy pieczątki, zakupimy papier wizytówkowy czy druki akcydensowe, a także znajdziemy środki czystości i ochronne, jak rękawiczki, płyny do dezynfekcji czy maski, które są szczególnie przydatne w dobie pandemii.

Uwaga: zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo! Zapraszamy do składania zamówień i zakupów na miejscu!

Hurtownia Jurex

Elbląg, Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

-- artykuł sponsorowany --