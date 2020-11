Zakupy wielkogabarytowe przez Internet – jak się za to zabrać?

Zakupy przez Internet od lat nie sprawiają nam większych trudności. O ile jednak jesteśmy przyzwyczajeni do kupowania w sieci sprzętu RTV, multimediów czy ubrań, o tyle pandemia skłania nas do szukania w Internecie także innych zakupów i usług. Szukasz firmy przeprowadzkowej w sieci? A może kupiłeś samochód i zastanawiasz się, jak sprowadzić go do domu? W obu przypadkach kurier się nie sprawdzi – większość nie podejmie się transportu auta, a na przeprowadzkę wydamy krocie. Na szczęście kurier to nie jedyna dostępna opcja.

W czasach pandemii spora część zakupów przeniosła się do Internetu. Nic w tym dziwnego – w dobie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzanych często obostrzeń związanych z przemieszczaniem się, sklepy i giełdy internetowe dają nam stabilność, o której ich stacjonarne odpowiedniki mogą tylko pomarzyć. Nic więc dziwnego, że wiele zakupów i usług zamawiamy teraz przez Internet. W przypadku kupowania rzeczy niewielkich gabarytowo (małej elektroniki, ubrań, książek) raczej nie napotkamy żadnych problemów, co jednak, kiedy przez Internet kupujemy samochód, materiały budowlane albo próbujemy się przeprowadzić? Wówczas transportu musimy szukać na własną rękę. Jak mądrze do tego podejść? Platforma transportowa – wygodnie i ekonomicznie Jednym z wygodniejszych i bardziej ekonomicznych rozwiązań jest skorzystanie z usług serwisu transportowego, jak Clicktrans. Jak to działa? W kilka minut wystawiasz ogłoszenie, w którym podajesz szczegóły transportu – trasę, terminy i przedmioty do przewiezienia. Przewoźnicy w bazie giełdy (obecnie ponad 60 tys. z całej Europy!) proponują swoje stawki za wykonanie transportu, z których Ty wybierasz tę, która najbardziej Ci odpowiada. Wystawienie ogłoszenia jest bezpłatne i niezobowiązujące. Dzięki Clicktrans możesz nie tylko wygodnie znaleźć transport, ale też sporo na nim zaoszczędzić. Serwis powstał m.in. z myślą o redukowaniu tzw. „pustych przebiegów” – przewoźnicy składają oferty przede wszystkim do zleceń, które znajdują się blisko trasy, którą i tak planują pokonywać. To dla nich szansa na dodatkowy zarobek lub uniknięcie powrotu „na pusto”. Ty z kolei możesz uzyskać za transport cenę nawet do 60% niższą niż cena rynkowa, gdyż Twoja przesyłka będzie stanowić jedynie część ładunku przewoźnika. Transport wielkogabarytowy w całej Europie Szeroki wachlarz przewoźników w bazie Clicktrans sprawia, że równie łatwo otrzymasz oferty na trasy krajowe, jak i na transport międzynarodowy , a także znajdziesz kierowcę dla niemal każdego rodzaju przesyłki. Do najpopularniejszych kategorii w serwisie należą: transport samochodów, przeprowadzki, transport palet i transport motocykli, a więc przesyłki wielkogabarytowe, których nie przewiezie większość kurierów. Przewoźnicy realizują również zlecenia na transport paczek, a nawet specjalistyczny transport zwierząt (zarówno hodowlanych, jak i domowych). Serwis Clicktrans istnieje na rynku od 2010 roku. Firma została założona w Polsce, ale od lat z powodzeniem działa w całej Europie. Oprócz serwisu dla polskich klientów posiada także analogiczne platformy dedykowane Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemcom. --- artykuł sponsorowany ---

