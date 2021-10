 Zakwas z buraków – sprawdź, jak go przygotować!

Zakwas z buraków charakteryzuje się wieloma cennymi właściwościami prozdrowotnymi. Ten wartościowy napój można łatwo i szybko przygotować samodzielnie. Sprawdź, jak to zrobić!

Kiszone buraki to prawdziwa bomba witaminowa. Zdrowy zakwas buraczany dodaje energii, wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu i poprawia odporność. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak samodzielnie przygotować ten zdrowotny eliksir, zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

Dlaczego warto pić zakwas z buraków?

Wiele się słyszy o zaletach ogórków kiszonych i kiszonej kapusty. Nie należy jednak zapominać o zakwasie z buraków, który również wykazuje wiele właściwości korzystnych dla naszego zdrowia. Jest bogaty w witaminy A, C, E i K oraz witaminy z grupy B. Zawiera także spore ilości żelaza, magnezu, fosforu, potasu i wapnia. Oto najważniejsze zalety tego wszechstronnego napoju:

Dostarcza sporej dawki żelaza, dzięki czemu wspomaga leczenie anemii;

Poprawia odporność;

Dodaje energii;

Odkwasza organizm;

Przyspiesza przemianę materii, dzięki czemu wspiera proces odchudzania;

Usuwa toksyny z organizmu;

Wspiera funkcjonowanie wątroby;

Działa jak naturalny probiotyk (kiszone warzywa zawierają bakterie kwasu mlekowego);

Betacyjany, czyli barwniki występujące w burakach, regulują stężenie cholesterolu, obniżają ciśnienie krwi i wykazują właściwości antyutleniające;

Zawarta w burakach betanina ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe.

Jak zrobić zakwas buraczany?

Zakwas z buraków jest łatwy do samodzielnego zrobienia w domu. Aby go przygotować, będziemy potrzebować następujących składników:

5 kg buraków

5 litrów wody

kilka łyżek soku z ogórków kiszonych lub kapusty kiszonej

1 główka czosnku

1 cebula

3 łyżki soli

5 liści laurowych

20 ziaren ziela angielskiego

pieprz

Przygotowanie zakwasu zaczynami od obrania buraków i pokrojenia ich w cienkie plasterki. Ząbki czosnku kroimy na pół, a cebulę na ćwiartki. Pokrojone buraki, cebulę i czosnek układamy w słoiku i zalewamy wodą. Następnie dodajemy sok z kapusty lub ogórków oraz przyprawy. Słoik zabezpieczamy gazą oraz gumką recepturką i odstawiamy w ciepłe miejsce na kilka dni. Gotowy zakwas przelewamy do słoików lub butelek i przechowujemy w lodówce.

Sok z kiszonych buraków to skarbnica witamin i mikroelementów. Można spożywać go nie tylko w przypadku wystąpienia problemów ze zdrowiem, ale także profilaktycznie. Aby mieć pyszny zakwas zawsze pod ręką, warto przygotować go samodzielnie w zaciszu własnego domu.