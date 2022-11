 Zapraszamy do udziału w projekcie „Miasto aktywnych obywateli”

Stowarzyszenie Babska Wyspa zaprasza Panie do udziału w projekcie „Miasto aktywnych obywateli”, realizowanym w Elblągu od maja tego roku. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego kobiet z Elbląga i powiatu w działania organizacji, inicjatywy lokalne.

W ramach nieodpłatnych zajęć można skorzystać z bogatej oferty warsztatów i spotkań. Są to między innymi warsztaty motywacyjno-rozwojowe, kosmetyczne, kulinarne, zdrowotne, plastyczne. Uzupełnieniem warsztatów są konsultacje indywidualne, podczas których można szerzej porozmawiać o swoich potrzebach i problemach oraz wspólnie poszukać rozwiązań. Odbywają się także różnorodne spotkania integracyjne, m.in. „Kawiarenka na Wyspie”, gdzie przy kawie i herbacie można mile spędzić czas z koleżankami, pośpiewać czy potańczyć przy ulubionej muzyce. Przewidziane są wspólne wyjścia do teatru, kina i na koncerty. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, zainteresowane osoby mogą się kontaktować pod numerem telefonu 537 168 313. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 140/2-3 (wejście od strony parkingu).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych propozycji!

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

