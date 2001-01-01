Zapraszamy na naukę i doskonalenie umiejętności pływackich

fot. arch. EWOPR

Jeśli czujesz naturalny lęk przed wodą, czy strach przed tonięciem, to najwyższy czas, aby zmierzyć się z rzeczywistością, zaryzykować i zanurzyć się w wodzie. Udowodnimy, że na naukę pływania nigdy nie jest za późno, nawet mając przysłowiową „18-tkę” za sobą. Treningi pływackie wzmacniają serce i układ krążenia, pozbędziesz się kłopotów z nadciśnieniem, wzmocnisz stawy, poprawisz muskulaturę i kondycję fizyczną.