 Zapraszamy na naukę i doskonalenie umiejętności pływackich

Jeśli czujesz naturalny lęk przed wodą, czy strach przed tonięciem, to najwyższy czas, aby zmierzyć się z rzeczywistością, zaryzykować i zanurzyć się w wodzie. Udowodnimy, że na naukę pływania nigdy nie jest za późno, nawet mając przysłowiową „18-tkę” za sobą. Treningi pływackie wzmacniają serce i układ krążenia, pozbędziesz się kłopotów z nadciśnieniem, wzmocnisz stawy, poprawisz muskulaturę i kondycję fizyczną.
Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na naukę pływania każdą osobę dorosłą, która chce przystąpić do kursu od podstaw bądź doskonalić swoje umiejętności pływackie. Proponujemy zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w grupach do 10 osób, raz w tygodniu w systemie 10 zajęć po 60 minut. Zajęcia będą się odbywały na Krytej Pływalni MOSiR w Elblągu przy ul. Robotniczej 68.
KURS PODSTAWOWY - nauka pływania od podstaw na małym basenie. Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
- grupa I 16.09.2025 wtorek godz. 20:00 – 21:00
- grupa II 19.09.2025 piątek godz. 19:15 – 20:15
KURS DOSKONALENIA PŁYWANIA - doskonalenie umiejętności pływackich, nauka różnych stylów, zajęcia na dużym basenie. Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
- grupa I 18.09.2025 czwartek godz. 20:15 -21:15
- grupa II 19.09.2025 piątek godz.20.15– 21:15
Akcesoria niezbędne na basen: odpowiedni strój kąpielowy, czepek, okularki pływackie, klapki i ręcznik. Koszt kursu to 450zł (możliwość rozłożenia płatności w dwóch ratach). Jeśli jesteś zainteresowany, to zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona.
ZAPISY przyjmujemy na
email: elwopr@tlen.pl
telefonicznie 793-031-109