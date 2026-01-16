 Zapraszamy na otwarcie Xtreme Fitness Gyms w Elblągu

Już 29 stycznia w Elblągu nastąpi uroczyste otwarcie nowego klubu Xtreme Fitness Gyms – nowoczesnego miejsca przeznaczonego dla osób w każdym wieku, które chcą zadbać o zdrowie, kondycję oraz dobre samopoczucie.

Na miejscu znajdziesz między innymi: dużą salę fitness, w której prowadzone będą różnorodne zajęcia grupowe, strefę funkcjonalną z autorskim programem 10X, strefy treningowe - maszyn stosowych, maszyn półwolnych, wolnych ciężarów oraz strefę cardio, AirZone i autoryzowaną strefę Hyrox z możliwością przygotowania się do zawodów w tym koncepcie. W recepcji klubu będzie można nabyć różnego rodzaju napoje i suplementy.

Xtreme Fitness Gyms to nie tylko siłownia, ale również przestrzeń sprzyjająca budowaniu relacji i integracji lokalnej społeczności. Klub został zaprojektowany z myślą zarówno o osobach początkujących, jak i o tych, którzy regularnie uprawiają sport.

Z okazji otwarcia organizatorzy przygotowali liczne konkursy z nagrodami, atrakcje dla uczestników oraz strefy prezentacyjne partnerów wydarzenia. Dodatkową atrakcją będzie możliwość spotkania z Michałem Karmowskim – znanym sportowcem i promotorem aktywnego stylu życia.

Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Elbląga i okolic – zarówno młodsi, jak i starsi. To doskonała okazja, aby poznać ofertę klubu, porozmawiać z trenerami oraz przekonać się, że aktywność fizyczna może być dostępna dla każdego.

Otwarcie: 29 stycznia, wstęp możliwy będzie od godz. 11:00, oficjalny event ok. godz.17:00. Do momentu otwarcia klubu stoisko stacjonarne Xtreme Fitness znajduje się w pasażu sklepu Kaufland, gdzie będzie można nabyć promocyjne karnety oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania klubu. Godziny obecności obsługi ok.11-17.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego rozpoczęcia nowego etapu aktywnego życia w naszym mieście. Do zobaczenia także na Facebooku i Instagramie.

Wizualizacja klubu

Xtreme Fitness Gyms Elbląg ul. Portowa 8 (M Park Portowa)

Standardowe godziny otwarcia klubu:

pon.-pt. 6:00-23:00

sob. 8:00-20:00

niedz. 8:00-18:00