Zarządzanie oświatą online – kierunek rozwoju dla pracowników szkół

Praca w szkole lub ośrodku młodzieżowym to nie tylko nauczanie, ale także zarządzanie placówką. Do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, a te można zdobyć, decydując się na studia podyplomowe. Zarządzanie oświatą to idealny kierunek dla tych, którzy pragną objąć stanowisko kierownicze. Co trzeba wiedzieć o takich studiach?