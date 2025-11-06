Drożej za odpady

Od 1 stycznia 2026 roku każdy mieszkaniec Elbląga ma zapłacić o 5 zł więcej miesięcznie za wywóz odpadów. Podwyżki na najbliższej sesji Rady Miejskiej chcą przegłosować władze miasta. – Nowa stawka nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych w związku z pożarem sortowni – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

- Aktualne stawki opłat za wywóz odpadów obowiązują od 2,5 roku. Na przestrzeni tego czasu nastąpił znaczny wzrost cen materiałów i usług oraz kosztów pracy. Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów wynika również z inflacji i zmian prawnych, związanych z wprowadzeniem systemu kaucyjnego, ograniczającego przychody ZUO. Do tej pory różnice w kwocie ok. 2,5 mln złotych pokrył samorząd, dzięki temu nie było zmiany opłat – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej prezydent przygotował projekt uchwały dotyczącą podwyżek opłat za wywóz odpadów o 5 zł od osoby (z 25 na 30 zł) miesięcznie.

– Proponowana stawka nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych, w związku z pożarem sortowni – zastrzegają władze miasta, dodając, że „skutek finansowy podwyżki opłaty dla gospodarstwa domowego wyniesie w przypadku 3-osobowej rodziny 15 zł”.

„Przy zmianie cennika Zakładu Utylizacji Odpadów od listopada 2025 r., łączne szacunkowe roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2026 r. wyniosą ok. 41 mln zł. W przypadku pozostawienia stawek opłat na dotychczasowym poziomie powstałby deficyt w wysokości ok. 8 mln zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały o podwyżkach opłat za gospodarowanie odpadami.

Podwyżki mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Decyzję podejmie Rada Miejska na sesji 13 listopada.