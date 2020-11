Zbadaj się, to może uratować Ci życie

Kolonoskopia, cytologia, mammografia - to badania, które można zrobić za darmo, bez skierowania. Wystarczy skorzystać z badań profilaktycznych wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Badania są wykonywane z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, więc nie czekaj i zarejestruj się już dzisiaj! To badanie może uratować Ci życie.

Bezpłatna mammografia – bez skierowania

Mammografia jest badaniem, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju, kiedy pacjentka może być całkowicie nieświadoma swojej choroby.

W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi. Niektóre kobiety odczuwają krótko trwające uczucie dyskomfortu związane z koniecznością ucisku piersi podczas badania. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu posiada najnowocześniejszy w kraju aparat, który sprawia, że badanie jest bardzo dokładne i bezbolesne.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50. roku życia.

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE

Profilaktyka raka piersi – mammografia

Kobiet w wieku 50-59 lat

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Zakład Radiologii (I piętro budynku)

godz: 8.00 do 16.00

tel: 55/239-58-80

Przed rejestracją prosimy przygotować numer PESEL

Badanie wykonywane jest co 2 lata

Bezpłatna cytologia – bez skierowania

Każda kobieta może zachorować na raka szyjki macicy, ale żadna nie powinna z tego powodu umierać. Rak szyjki macicy rozwija się bezboleśnie i długo. Przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Nie jest chorobą dziedziczną czy też uwarunkowaną genetycznie. Za rozwój raka szyjki macicy odpowiedzialny jest powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego, zwany HPV. Każda kobieta, niezależnie od wieku, narażona jest na zakażenie się jego rakotwórczymi typami.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Skutecznie wykrywa go badanie cytologiczne, dlatego tak ważne jest systematyczne jego wykonywanie.

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE

Profilaktyka raka szyjki macicy – cytologia

Kobiet w wieku 25-59 lat

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna (I piętro)

godz: 8.00 do 16.00

wtorek, środa, czwartek

tel: 55/239 56 77

Przed rejestracja prosimy przygotować numer PESEL

Badanie wykonywane jest co 3 lata

Bezpłatna kolonoskopia – bez skierowania

Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy, można zapobiec rozwojowi raka. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.

Każdego dnia z powodu raka jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób. Jednak wcześnie wykryty nowotwór daje lekarzom szansę na szybkie podjęcie leczenia i skuteczniejszą terapię.

ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE

Mężczyźni i kobiety w wieku 55-64 lat

Udział w badaniu mogą wziąć osoby, które otrzymały ZAPROSZENIE

Zaproszenie jest imienne i nie może być przekazane innej osobie. Zaproszenie zawiera proponowaną datę badania. Istnieje możliwość zmiany terminu

Osoby które nie otrzymały dotychczas zaproszenia pomogą zgłosić się na badania spełniając poniższe warunki:

- wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.

- osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

- osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

- osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej (niski parter)

godz: 8.00 do 16.00

tel: 55/239 56 11

tel. kom. 695 101 050

Przed rejestracja prosimy przygotować numer PESE

Film powstał w ramach zadania z zakresu promocji zdrowia pn.: "Rak jelita grubego, nie zwlekaj, zapobiegaj i lecz. Profilaktyka nowotworowa prowadzona przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu"

