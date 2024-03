Żłobek Małego Europejczyka - to najlepsze co możesz dać swojemu dziecku

To nie tylko zwykły żłobek, gdzie dzieci bezpiecznie spędzą czas w oczekiwaniu na rodziców. To niesamowite miejsce, w którym również najmłodsze dzieci znajdują nie tylko profesjonalną, czułą opiekę, ale również wchodzą w świat edukacji podanej w formie świetnej zabawy i przygody. Zobacz zdjęcia.

Żłobek Małego Europejczyka w Elblągu to idealne miejsca dla Twojego dziecka i inwestycja w jego przyszłość!

Żłobek Małego Europejczyka w Elblągu to nie tylko miejsce opieki dla najmłodszych dzieci, których rodzice powrócili do pracy. To niesamowita okazja dla doskonałej zabawy, ogólnego rozwoju dziecka oraz jego edukacji już od najmłodszych lat – oczywiście podanej w atrakcyjnej dla dzieci formie zabawy.

To najlepszy żłobek w Elblągu i okolicy

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk to najlepsza tego typu niepubliczna placówka oświatowa nie tylko w naszym mieście, ale i w kraju. Znajduje się w nowoczesnym obiekcie zaplanowanym przez najlepszych w kraju projektantów wnętrz użyteczności publicznej, „skrojonym” na potrzeby dzieci.

Do budynku przylega olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Ukształtowanie terenu placu zabaw zaprojektowali architekci przestrzeni. Zostały więc tam utworzone również lekkie wzniesienia i górka. Nowy budynek został tak zaprojektowany, aby zapewnić dzieciom jak największy poziom bezpieczeństwa.

Własna kuchnia, zdrowe żywienie w żłobku w Elblągu

Placówka posiada własną kuchnię, gdzie codziennie są przygotowywane zdrowe posiłki, skomponowane specjalnie dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy. To pozwala w pełni kontrolować co dzieci jedzą i z jakich produktów przygotowane są posiłki.

Dzieci ze żłobka Małego Europejczyka w Elblągu przebywają na świeżym powietrzu

Jeśli placówka żłobkowa kojarzy Wam się z dziećmi, które całe dnie przebywają w budynku, w salach, nie wychodząc na spacery – to tak na pewno nie jest w Żłobku Małego Europejczyka w Elblągu. Tu nawet najmniejsze, jeszcze samodzielnie niechodzące dzieci bardzo dużo czasu przebywają na świeżym powietrzu – na placu zabaw czy na dłuższych spacerach.

Placówka posiada 6-osobowe wózki dla dzieci, aby nawet najmłodsze dzieciaczki, które jeszcze same nie chodzą mogły w komfortowych i bezpiecznych warunkach codziennie zaliczyć dłuższy spacer.

Żłobek w Elblągu – nowoczesny i bezpieczny

Na potrzeby żłobka przeznaczono osobną kondygnację, aby dzieci ze żłobka i przedszkola nie przeszkadzały sobie nawzajem w zajęciach edukacyjnych. Jednakże zarówno dzieci żłobkowe jak i przedszkolaki ze wszystkich grup razem bawią się na placu zabaw oraz wspólnie uczestniczą we wszystkich organizowanych atrakcjach, zabawach i zajęciach dodatkowych.

Warto dodać, że zarówno żłobek jak i przedszkole, jako jedyne tego typu placówki w Elblągu są otwarte w godzinach od 6.30 do 19.00. Rodzice więc mają dużo czasu, aby bez stresu i nerwów odebrać swoje dziecko w dogodnej dla nich porze dnia.



Co oferuje Żłobek Małego Europejczyka w Elblągu w cenie czesnego?

- przyjmujemy dzieci już od 8-miesiąca życia, także te z pieluszkami i jeszcze nie chodzące,

- wielozmysłowa edukacja dzieci,

- posiadamy nowoczesne, amerykańskie wózki dla dzieci jeszcze nie chodzących,

- zapewniamy niewielkie, przyjazne grupy żłobkowe,

- posiadamy dużą ilość opiekunek w grupach żłobkowych,

- własna kuchnia i domowe, zdrowe posiłki,

- nowoczesne, kolorowe i bezpieczne dla dzieci sale żłobkowe,

- każda sala z własną łazienką i wyjściem na plac zabaw,

- olbrzymi (2000 m2) leśny plac zabaw dostosowany do dzieci żłobkowych,

- wiele ciekawych zajęć dodatkowych, wyjścia, spacery, spotkania, wycieczki – w cenie czesnego,

- elastyczne godziny otwarcia żłobka: od 6.30 do 19.00

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu, zadzwoń do nas już teraz!

Dajemy Twojemu dziecku wszystko co najlepsze!

Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

www.: https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

YT: https://www.youtube.com/@mayeuropejczyk3443

FB: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

---materiał sponsorowany---