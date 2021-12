  Zrealizuj swoje noworoczne postanowienia z Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu

Na początku roku wielu z nas czyni sobie różne postanowienia. Jedni chcą zgubić zbędne kilogramy, inni obiecują sobie w końcu zdrowo się odżywiać, a niektórzy postanawiają poświęcić więcej czasu dla najbliższych. Trudne do realizacji? Wszystkie postanowienia można spełnić razem z cateringiem dietetycznym na dowóz Mniam Mniam Fit w Elblągu. Zwłaszcza, że teraz można jeszcze zgarnąć niezły rabat! Zobacz więcej zdjęć.

Przełom odchodzącego i nowego roku skłania nas nie tylko do refleksji nad przemijającymi 12-miesiącami naszego życia i często to determinuje nas do poczynienia noworocznych postanowień. To słynne „w tym roku to już na pewno…” pamięta wielu z nas. Wśród najczęstszych noworocznych postanowień – oprócz zmiany pracy na lepszą, są również obietnice redukcji wagi, prowadzenie zdrowego stylu życia czy też poświęcenie większej ilości czasu rodzinie czy przyjaciołom.

Niestety wielu osobom te postanowienia noworoczne najwyraźniej nie wychodzą i często pozostają w sferze marzeń. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że mamy słabą wolę czy też nie potrafimy tych obietnic po prostu odpowiednio zaplanować? Ciągle jemy niezdrowo, ponieważ nie chce nam się lub nie wiemy jak dobrze się odżywiać. Nie gubimy zbędnych kilogramów, bo nie mamy ochoty na przygotowywanie kolejnych, rygorystycznych diet i nie mamy siły na aktywność fizyczną – ach ten brak energii po pracy.

No i najważniejsze – jak już wrócimy z pracy i przygotujemy obiad dla całej rodziny, posprzątamy po posiłku to mamy już tylko ochotę położyć się i odpocząć, a przecież przed nami zaraz przygotowania do kolacji!

A gdyby tak znaleźć sposób na szybkie i łatwe odchudzanie, codzienne zdrowe odżywianie oraz wygospodarowanie więcej wolnego czasu dla bliskich? Nie da się? Ależ mamy na to świetny sposób.

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów będzie catering na dowóz firmy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu.

Jesz i gubisz zbędne kilogramy z Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu

Nie jest prawdą, że aby chudnąć musimy jeść mało, głodzić się i spożywać tylko listki sałaty przez cały dzień. To mit! Przekonała się o tym Wioleta Stępczyńska, dyrektor Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu i właścicielka marki Mniam Mniam Fit.

- Jako matka trójki dzieci oraz osoba zajmująca się prowadzeniem firmy doskonale wiem, jak ciężko jest wygospodarować czas dla siebie, aby zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie – mówi Wioleta Stępczyńska. – Przez wiele lat sądziłam, że aby utrzymać odpowiednią figurę muszę katować się na siłowni oraz żyć na przysłowiowym liściu sałaty. Bardzo długo trzymałam mocny reżim żywieniowy, mylnie sądząc, że im mniej zjem, tym bardziej schudnę.

Jak dodaje, chudła, ale gdy tylko „poluzowała reżim” żywieniowy chcąc zjeść coś smacznego, wracała do dawnej wagi. Mimo wysiłku fizycznego i prowadzenia reżimu żywieniowego. Coś tu nie do końca „grało”, jak powinno…

- Na szczęście spotkałam na swojej drodze odpowiednie osoby, które mnie z tego błędu wyprowadziły. Kluczem do sukcesu, zdrowia i wspaniałej sylwetki jest nie tylko odpowiednia dawka wysiłku fizycznego, ale przede wszystkim dobrze opracowana dieta, która zapewnia częste i smaczne posiłki oraz to, że nie trzeba stale się głodzić – dodaje Wioleta Stępczyńska.

Nie powinniśmy chodzić głodni. Nie pomoże nam drastyczne obcinanie kalorii. Jeśli dostarczymy zbyt mało pożywienia, nasz organizm w końcu upomni się o nie i wtedy rzucimy się na wszystko, co mamy pod ręką.

Dlatego odpowiednią opcją będzie skorzystanie z gotowych diet cateringu pudełkowego Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny na dowóz w Elblągu.

Otrzymamy na cały dzień pełnowartościowe, zdrowe i smaczne posiłki, które spowodują, że nie będziemy głodować gubiąc przy tym nadprogramowe kilogramy.

Wystarczy tylko skonsultować się z naszym dietetykiem, który bezpłatnie przygotuje dla nas odpowiednią dla naszych celów dietę. I nasze gotowe posiłki na cały dzień będziemy codziennie rano znajdowali pod drzwiami domów lub miejsc pracy.

Jesz zawsze zdrowo z Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu

Jeżeli zależy nam na zdrowym odżywianiu i wyeliminowaniu śmieciowego jedzenia tzw. „fast-foodów” musimy pogodzić się z tym, że przygotowaniu takich posiłków zajmie nam dużo więcej czasu niż szybki zakup burgera i frytek lub pizzy. Czyżby? Kolejny mit, że zdrowe odżywianie wymaga więcej czasu, długich zakupów i stania godzinami w kuchni.

Zdrowa dieta dotrze do nas praktycznie tak samo szybko jak zamówienie kolejnych „śmieciowych porcji”. Wystarczy tylko zamówić dietę na dowóz firmy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu – można to zrobić błyskawicznie przez stronę internetową i piękny, tekturowy box pełen smacznego, zdrowego jedzenia na cały dzień będzie czekał codziennie rano pod naszymi drzwiami!

Przygotowując nasz catering nie idziemy na żadne kompromisy. Tylko najlepsze i najświeższe składniki i produkty, z najwyższej półki, kupowane od lokalnych dostawców, przygotowywane z olbrzymią perfekcją przez naszych profesjonalnych kucharzy. Zamawiając Mniam Mniam Pudełkowy Catering Dietetyczny w Elblągu masz pewność, że dostajesz potrawy o restauracyjnym smaku, przygotowane ze zdrowych, ekologicznych, najlepszych dostępnych produktów spożywczych.

Więcej czasu dla bliskich z Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu

Natłok zadań dnia codziennego poważnie ograniczy nasze możliwości, jeśli chodzi o kupowanie odpowiednich, zdrowych i świeżych produktów oraz przygotowywanie z nich odpowiednio zbilansowanych posiłków, które nie tylko zaspokoją nasze i naszej rodziny zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze, ale też zrealizują nasze cele (redukcja wagi, zdrowe odżywianie, podniesienie odporności, zastrzyk energii na cały dzień).

Wyobrażasz sobie codzienne, poranne bieganie po potrzebne składniki na bazar czy do warzywniaka, a następnie, po pracy gotowanie obiadów, przygotowywanie kolacji? Gdzie czas dla dzieci, rodziny, dla Ciebie?

Nie musisz jednak rezygnować ze zdrowego odżywiania i jednocześnie możesz mieć zdecydowanie więcej czasu dla swoich bliskich i na realizację swoich pasji.

Tu z pomocą przychodzi oferta firmy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu na dowóz, która realizuje dostawy do domu zdrowych posiłków w formie cateringu pudełkowego. Codziennie rano, przed swoimi drzwiami znajdziesz eleganckie pudełko, w którym czekać będą na Ciebie smaczne, zdrowe, przygotowane według wskazanej przez Ciebie diety posiłki na cały dzień, czyli śniadanie, obiad i kolację plus oczywiście również zdrowy deser.

Nie musisz więc już się martwić o zakupy świeżych i zdrowych produktów i wymyślać z nich odpowiednich i smacznych posiłków. Mniam Mniam Fit Pudełkowy Catering Dietetyczny w Elblągu zrobi to za Ciebie. Możesz takie posiłki zamówić na cały dzień dla całej swojej rodziny i dzięki temu mieć więcej czasu dla nich i dla siebie!

Jeśli do 15 stycznia 2022 r. zamówisz diety z oferty firmy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu – uzyskasz rabat w wysokości 12 procent ceny! Kod rabatowy to: 2022

Jeśli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie się zdrowo odżywiać lub planujecie zadbać o swoje zdrowie, skontaktujcie się z nami.

Manager/obsługa klienta, tel: 516 434 701, e-mail: info@mniammniam.elblag.pl

Biuro obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniej dla siebie diety? Skontaktuj się z naszym dietetykiem - odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Dietetyk - tel: 517 347 015, e-mail: dietetyk.mniammniam@gmail.com

Dietetyk jest do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Diety Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu zamówisz szybko i łatwo tu: https://mniammniam.elblag.pl/zamow/#/

---materiał promocyjny---