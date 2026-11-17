ZSTI w Elblągu zakończyło realizację przedsięwzięcia „Profesjonaliści XXI wieku”

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oficjalnie zakończył realizację przedsięwzięcia „Profesjonaliści XXI wieku – w odpowiedzi na wymagania rynku pracy”, którego celem było rozwijanie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów oraz doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej poprzez zagraniczne mobilności edukacyjne. Zobacz zdjęcia.

W ramach przedsięwzięcia 16 uczniów kształcących się w zawodach technik programista, technik logistyk, technik reklamy i technik elektryk odbyło praktyki zawodowe w hiszpańskiej Sewilli w dniach 1–28 marca 2026 r. Uczestnicy mieli okazję poznać funkcjonowanie zagranicznych przedsiębiorstw, zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe oraz doskonalić umiejętności komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy.

Z kolei 3 nauczycielki uczestniczyły w mobilności typu job shadowing w Granadzie w dniach 19–25 kwietnia 2026 r., poznając nowe rozwiązania organizacyjne, technologie i metody pracy, które będą mogły wykorzystywać w codziennym procesie kształcenia zawodowego.

Realizacja przedsięwzięcia przyniosła korzyści całej społeczności szkolnej. Zdobyte doświadczenia będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, a rezultaty mobilności stanowią ważny element dalszego rozwoju i umiędzynarodowienia ZSTI. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia za zaangażowanie, odpowiedzialność i godne reprezentowanie naszej szkoły za granicą. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów mobilności za troskę o bezpieczeństwo uczniów, cierpliwość i codzienne wsparcie. Dziękujemy również nauczycielom, zespołowi projektowemu, partnerowi Europuente oraz hiszpańskim przedsiębiorstwom za współpracę i wkład w powodzenie całego przedsięwzięcia.

Zakończenie przedsięwzięcia nie oznacza końca naszych europejskich działań!

ZSTI przygotowuje już kolejny wniosek projektowy, aby umożliwić następnym uczniom i nauczycielom zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą.

Przedsięwzięcie „Profesjonaliści XXI wieku – w odpowiedzi na wymagania rynku pracy” realizowane było w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, realizowanego na zasadach programu Erasmus+.