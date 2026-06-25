Będą kształcić inżynierów AI

Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja to nowy kierunek na Akademii Nauk Społecznych w Elblągu. To studia dla przyszłych inżynierów, którzy chcą tworzyć rozwiązania wykorzystywane w biznesie, przemyśle i usługach cyfrowych.

Nowy kierunek, jak podkreślił podczas dzisiejszej (25 czerwca) konferencji prasowej, rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, to wyjście naprzeciw potrzebom regionu.

- Chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji i usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności – mówił dr inż. Jarosław Niedojadło.

Pierwsza specjalność to sztuczna inteligencja i automatyzacja. To ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji.

- Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Jednak dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji – mówił podczas konferencji dr inż. Robert Smyk, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu.

Program kierunku został opracowany i skonsultowany z przedstawicielami branży IT skupionymi w Radzie Konsultacyjnej, w której uczestniczą eksperci reprezentujący m.in. Intel, Amazon Web Services (AWS), EPAM, OPEGIEKA oraz Lufthansa Systems. Dzięki temu program kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy. Uczelnia unowocześniła również studia na kierunku informatyka.[

- Dostosowaliśmy go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynierię oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność: cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe – podkreśla dr inż. Robert Smyk.

Nowy kierunek w ANS może przyjąć ok. 60 studentów. Rekrutacja już się rozpoczęła.