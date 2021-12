- Jestem zaniepokojoną matką, zaczął się czas zebrań w szkołach. Większość szkół robi te zabrania przez internet i tak jest u moich młodszych dzieci, jedynie w ZSG są normalne zebrania – napisała do nas nasza Czytelniczka.

- Z tego, co słyszałam, te zebrania trwają kilka dni z rzędu. Czy to jest bezpieczne teraz, gdy ciągle czyta się o nowych zakażeniach wirusem? – pyta elblążanka. Wskazuje na kwestię zachorowań na covid w szkołach, klasy przechodzące na kwarantannę etc.

Skierowaliśmy pytania do ZSG, czy w związku z obecną sytuacją rozważane jest wprowadzenie zdalnych zebrań, o których pisze Czytelniczka?

- Sprawy uczniów i rodziców załatwiamy bez pośrednictwa mediów – odpowiedział nam sekretariat szkoły.

- Nie ma ministerialnych wytycznych dotyczących zebrań w szkole, podobnie nie ma takich wytycznych ze strony Departamentu Edukacji – podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. Dodaje, że zebrania z rodzicami w szkołach odbywają się obecnie w różnej formie. - Na swoim terenie tę kwestię ustalają gospodarze, czyli dyrektorzy szkół. To oni analizują aktualną sytuację w placówkach i podejmują decyzje – zaznacza.

Rodzice, którzy mają wątpliwości odnośnie formy organizacji zebrań w szkołach, powinni więc o tym rozmawiać bezpośrednio z dyrekcjami i nauczycielami.