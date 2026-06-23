Elblążanka Antonina Sawicka laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Elbląski „Słowak” może się poszczycić sukcesem swojej uczennicy, Antoniny Sawickiej w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego „Mówi się”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich.

W finale 17 czerwca br. Antonina po dwóch etapach rygorystycznych eliminacji znalazła się w elitarnym gronie pięciu zaledwie najlepszych mówców z całego kraju jako jedyna reprezentantka regionu. W każdym z trzech etapów zdobywała wysoką pozycję, by ostatecznie udowodnić, że należy do ścisłej elity krasomówczej w Polsce. Po wcześniejszym wywalczeniu trzeciego miejsca w Katowicach, w wielkim finale w Siemianowicach Śląskich uzyskała tytuł wicemistrzyni Polski, zajmując fenomenalne 2. miejsce.

Stawka była ogromna, a poziom finału – zdaniem ekspertów – wręcz akademicki. Każdy z pięciu finalistów musiał zaprezentować popisową mowę, w której oceniano nie tylko logikę argumentacji, ale przede wszystkim erudycję, charyzmę, nienaganną dykcję i umiejętność panowania nad emocjami. Jury, w skład którego wchodzili wybitni eksperci od sztuki słowa, oceniało wystąpienia w kilku rygorystycznych kategoriach: od logiki argumentacji i struktury mowy, przez kulturę i poprawność języka, aż po dykcję, mowę ciała oraz dyscyplinę czasową. W skład jury weszli prof. dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak – wykładowczyni WSZOP, specjalizująca się w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie, dr Jacek Skorus – rzecznik prasowy oraz nauczyciel akademicki WSZOP, wieloletni reporter, wydawca, a także jako producent i szef redakcji informacji w TVP, Beata Tomanek – redaktorka Polskiego Radia Katowice.

Dla elbląskiej reprezentantki droga do sukcesu wiązała się z koniecznością niejednokrotnego przebycia setek kilometrów na Śląsk, co jednak nie osłabiło jej zapału i determinacji. Bez wątpienia to pasja do żywego słowa, do piękna języka dawała jej siłę do koronkowego cyzelowania każdego słowa, dopracowywania ich brzmienia, ważenia argumentów i akcentów. Jej finałowe wystąpienie było popisem dojrzałości intelektualnej. Z niesamowitą swobodą i elegancją łączyła klasyczne zasady retoryki z nowoczesną ekspresją.

„Retoryka to nie manipulacja, a sztuka poszukiwania prawdy i dzielenia się nią z drugim człowiekiem” – ta myśl zawiodła uczennicę na sam szczyt ogólnopolskich zmagań krasomówczych. Motywowana tym, że słowo ma moc zmieniania rzeczywistości i budowania mostów między ludźmi, elbląska licealistka poświęciła dziesiątki godzin na misternie obmyślane przemówienia na ważne społecznie tematy, jak rola wyobraźni w życiu człowieka, funkcjonowanie mediów w życiu społeczno-politycznym czy głębokie znaczenie muzyki w kulturze. To właśnie to dojrzałe humanistyczne podejście, połączone z tytaniczną pracą nad każdym językowym detalem, urzekło ogólnopolskie jury i otworzyło jej drogę do tytułu wicemistrzyni Polski.

- W finale nie ma już miejsca na przypadek. Każde słowo, każdy gest i każda sekunda ciszy musiały mieć swoje głębokie uzasadnienie. Jednak to, co przeważyło szalę, to pasja i językowa maestria – tego nie da się wyreżyserować, to trzeba po prostu czuć i wypracować – skomentowała nauczycielka I LO w Elblągu, Adrianna Adamek-Świechowska, opiekun merytoryczny uczennicy.

Warto nadmienić, że w tym roku Antonina Sawicka została też laureatką rodzimego Konkursu KreaTYwnego Pisania, organizowanego przez ANS w Elblągu.

W zeszłym roku I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu miało dwóch finalistów Olimpiady Retorycznej, więc tegoroczne wicemistrzostwo Polski potwierdzeniem, że młodzież elbląska potrafi posługiwać się językiem z rzadko spotykaną dojrzałością, odpowiedzialnością i elegancją, a elbląski „Słowak” na dobre wpisał się na mapę kraju jako prawdziwa kuźnia krasomówczych talentów.