Festiwal EduElbląg

22 kwietnia 2026 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu, przy Al. Grunwaldzkiej 135 w godzinach 10.00-16.00 odbędzie się Festiwal Edukacyjny EduElbląg. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu uczniów klas siódmych i ósmych, ich rodziców oraz nauczycieli, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców Elbląga i okolic.

Festiwal edukacyjny stworzy przestrzeń wspierającą uczniów w świadomym wyborze dalszej ścieżki kształcenia poprzez prezentację oferty szkół oraz bezpośredni kontakt z ich przedstawicielami. Wydarzenie to przybliży elbląskiej młodzieży realia nauki w różnych typach szkół, będzie okazją do lepszego dopasowania decyzji edukacyjnych do indywidualnych predyspozycji. Otwarta formuła festiwalu to możliwość swobodnego uczestnictwa uczniów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Sprzyja także integracji środowiska edukacyjnego i promocji lokalnej oferty oświatowej. Serdecznie zapraszamy!

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga