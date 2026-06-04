Stypendium „Jestem z Elbląga” - ucz się bezpłatnie w Międzynarodowym Liceum Regent College

Marzysz o nauce w nowoczesnym liceum, które otwiera drzwi do najlepszych uczelni w Polsce i za granicą? Jesteś ambitnym uczniem, rozwijasz swoje pasje i chcesz uczyć się w międzynarodowym środowisku, ale obawiasz się kosztów nauki? Program stypendialny „Jestem z Elbląga” został stworzony właśnie dla takich uczniów jak Ty.

Liceum Międzynarodowe Regent College w ramach pozyskanych środków daje możliwość uzyskania stypendium na naukę w programie polskim lub międzynarodowym. Oferowane stypendium pokrywa koszty czesnego przez cały czteroletni okres nauki! Naszym celem jest wspieranie zdolnej młodzieży z Elbląga i okolic oraz umożliwienie jej rozwoju bez względu na sytuację finansową.

Dlaczego warto wybrać Międzynarodowe Liceum Regent College?

W naszym liceum uczniowie mogą realizować naukę zarówno w programie polskim, jak i międzynarodowym.

To prestiżowy program realizowany w języku angielskim, oparty o brytyjski model (kończy się maturą międzynarodową A-Level). Program przygotowuje uczniów do studiowania na renomowanych uczelniach na całym świecie. Program międzynarodowy rozwija nie tylko wiedzę akademicką, ale również samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia oraz swobodę komunikacji w języku angielskim.

W ramach programu polskiego, kończącego się polską maturą oferujemy naukę na trzech profilach do wyboru: medycznym, matematyczno-ekonomicznym oraz humanistyczno-prawnym.

Każdy profil obejmuje rozszerzony program nauki języka angielskiego, w tym zajęcia prowadzone przez native speakerów, dzięki czemu uczniowie rozwijają kompetencje językowe potrzebne na współczesnym rynku pracy.

Nasi absolwenci kontynuują naukę m.in. na uniwersytetach w Padwie, Bolonii, Coventry, Hadze, Amsterdamie, Kopenhadze, czy Frankfurcie ale także na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Marynarki Wojennej i na uczelniach w Krakowie, Gdańsku czy Szczecinie.

Do kogo kierujemy ofertę stypendium “Jestem z Elbląga?

Program „Jestem z Elbląga” skierowany jest do uczniów ambitnych, zaangażowanych i gotowych do dalszego rozwoju, którzy ze względów finansowych mogliby nie mieć możliwości podjęcia nauki w naszym liceum.

W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę m.in.:

wyniki w nauce,

osiągnięcia i zainteresowania ucznia,

motywację do nauki i rozwoju,

sytuację finansową rodziny.

Zrób pierwszy krok do swojej przyszłości

Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje, uczyć się w inspirującym środowisku i zdobywać wykształcenie otwierające drogę do międzynarodowej kariery - aplikuj o stypendium już dziś.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz procesu ubiegania się o stypendium: https://liceum.regent.edu.pl/jestem-z-elblaga/, informacje o naszej ofercie w programie polskim i międzynarodowym: https://liceum.regent.edu.pl/

Biuro Rekrutacji

Regent College International Schools

ul. Królewiecka 100

82-300 Elbląg

rekrutacja@regent.edu.pl

55 234 07 23