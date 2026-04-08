Finał konkursu „Świat jak puzzle - każdy jest ważny”

Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna w Elblągu organizuje konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pt. „Świat jak puzzle – każdy jest ważny"

Celem konkursu jest:

promowanie empatii i akceptacji różnorodności,

rozwijanie wrażliwości na emocje,

przeciwdziałanie hejtowi i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: zerówki oraz klasy 1–3, klasy 4–6 szkoły podstawowej.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką empatii, emocji, akceptacji i różnorodności. Technika wykonania jest dowolna, a format pracy powinien mieć wielkość A4 lub A3.

Termin nadsyłania prac: do 10 kwietnia 2026 r.

Prace należy dostarczyć do siedziby Fundacji Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna w Elblągu przy ul. Nitschmanna 30-32

Finał wydarzenia: Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wernisaż prac odbędą się: Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha 3–4

13 kwietnia 2026 r., godz. 17:00.

Nagrodą główną będą bezpłatne warsztaty dla zwycięskiej klasy prowadzone przez specjalistów Fundacji. Przyznane zostaną także nagrody indywidualne oraz Nagroda Publiczności podczas wystawy pokonkursowej.

