UWAGA!

----

Finał Wojewódzkiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” z sukcesem SP 21

 Elbląg, Finał Wojewódzkiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” z sukcesem SP 21
Fot. SP 21

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu na podium, wraca z tarczą, pełna dumy, w świetle odblasków. Kilkumiesięczna praca placówki promująca bezpieczeństwo na drodze została bowiem doceniona.

Znaleźliśmy się w trójce najlepszych szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie uhonorował nas srebrem, a także defibrylatorem, który ratuje ludzkie życie - tę radosną wiadomość przekazała dyrektor SP21, Joanna Celińska.

Wywalczone srebro to nagroda dla całej społeczności szkolnej, bo przecież wszyscy byliśmy zaangażowani w tę ważną, jakże potrzebną akcję, która dotyczyła najważniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie.

- Świećmy zatem odblaskami, bądźmy uważni na innych, dbajmy o bezpieczeństwo, powtarzając słowa finałowej piosenki „Światło, nosisz je w sobie - dodała dyrektor.

 

 

inf. SP nr 21

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 