Finał Wojewódzkiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” z sukcesem SP 21

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu na podium, wraca z tarczą, pełna dumy, w świetle odblasków. Kilkumiesięczna praca placówki promująca bezpieczeństwo na drodze została bowiem doceniona.

Znaleźliśmy się w trójce najlepszych szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie uhonorował nas srebrem, a także defibrylatorem, który ratuje ludzkie życie - tę radosną wiadomość przekazała dyrektor SP21, Joanna Celińska.

Wywalczone srebro to nagroda dla całej społeczności szkolnej, bo przecież wszyscy byliśmy zaangażowani w tę ważną, jakże potrzebną akcję, która dotyczyła najważniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie.