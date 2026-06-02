Instytut Nauk o Zdrowiu w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zaprasza do udziału w I Konferencji Kosmetologicznej „Zdrowie i Uroda", która odbędzie się 19 czerwca 2026 roku w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przy ulicy Grunwaldzkiej 137.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania przedstawicieli środowiska kosmetologicznego, medycznego oraz nauk o zdrowiu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych trendów oraz wyzwań związanych ze zdrowiem, urodą i profilaktyką zdrowotną. W programie przewidziano wykłady ekspertów reprezentujących m.in. dermatologię, kosmetologię, dietetykę oraz fizjoterapię.

Organizatorzy podkreślają, że konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest zarówno do specjalistów, studentów, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zdrowia i urody. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz zasad uczestnictwa będą dostępne na oficjalnej stronie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny online oraz telefonicznie pod numerem 55 629 06 20 (sekretariat).

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu i wspólnego spotkania poświęconego aktualnym zagadnieniom zdrowia, urody oraz nowoczesnej kosmetologii.

Link do rejestracji: https://tiny.pl/3zh44p7c0