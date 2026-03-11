III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu liderem olimpiad z wiedzy o społeczeństwie

Kolejny rok szkolny przyniósł znakomite wyniki uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu w ogólnopolskich olimpiadach z wiedzy o społeczeństwie. W roku szkolnym 2025/2026 młodzież z elbląskiej szkoły ponownie znalazła się w gronie najlepszych w kraju.

Jednym z bohaterów tegorocznych zmagań jest Wojciech Kulesza z klasy II a, który może pochwalić się aż dwoma sukcesami na szczeblu centralnym. Najpierw zdobył tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, zajmując bardzo wysokie – 29. miejsce w Polsce. Następnie ponownie znalazł się wśród najlepszych uczestników w kraju, uzyskując tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o III RP.

Również w finale Olimpiady Wiedzy o III RP znakomicie zaprezentował się Hubert Chojnicki z klasy IV b, który także zdobył tytuł finalisty. Uczestnicy finału mierzyli się z bardzo szerokim zakresem zagadnień dotyczących funkcjonowania III Rzeczypospolitej – od jej genezy i ustroju, przez system polityczny i samorząd terytorialny, po politykę zagraniczną, prawa człowieka i obecność Polski w organizacjach międzynarodowych.

Do grona tegorocznych finalistów dołączyła również Maria Kacicka z klasy III g, która zdobyła tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Finał odbył się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a Marysia była jedyną reprezentantką województwa warmińsko-mazurskiego w ogólnopolskim etapie konkursu.

Sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach mają także bardzo wymierny efekt dla uczniów. Finaliści wszystkich tych konkursów uzyskują możliwość podjęcia studiów bez konieczności przechodzenia standardowej procedury rekrutacyjnej na wielu renomowanych uczelniach w Polsce. Otwiera to przed nimi drogę na prestiżowe kierunki, m.in. prawo, stosunki międzynarodowe, kryminologię czy psychologię.

Tegoroczne osiągnięcia wpisują się w wieloletnią tradycję sukcesów uczniów III LO w ogólnopolskich olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawem i współczesnym państwem. W ciągu ostatnich lat czternaścioro uczniów szkoły zdobyło łącznie siedemnaście tytułów finalistów etapów centralnych.

Oprócz wymienionej trójki, na tej liście znajdują się: Agnieszka Szturo, Kamila Moch, Ewelina Jureko, Wojciech Wojtyna, Szymon Maciejko, Karolina Szczepańska, Jakub Skibiński, Sabina Stępniewska, Michał Butkiewicz, Michał Pacyna, Wiktoria Bendyk.

Co warte podkreślenia, troje uczniów sięgnęło po finał ogólnopolski dwukrotnie. Są to Karolina Szczepańska, Michał Butkiewicz oraz, w tym roku szkolnym, Wojciech Kulesza.

Uczniowie III LO regularnie startują w najważniejszych konkursach z zakresu wiedzy o państwie i społeczeństwie, takich jak Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej czy Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie. W szkolnych etapach tych konkursów każdego roku bierze udział nawet kilkudziesięciu uczniów, a sukcesy starszych kolegów zachęcają kolejne roczniki do podejmowania ambitnych wyzwań.

Na te sukcesy składa się także wieloletnia, konsekwentna praca opiekuna naukowego. Od początku uczniów przygotowuje dr Agnieszka Nieszporek, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, która od lat rozwija w młodzieży zainteresowanie prawem, polityką i życiem publicznym.

Dzięki systematycznym sukcesom swoich uczniów III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu pozostaje dziś liderem w dziedzinie olimpiad z wiedzy o społeczeństwie.