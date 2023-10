10 listopada o godz. 10 w Bibliotece Elbląskiej przy ulicy św. Ducha 3-7 w Elblągu odbędzie się III Miejski Festiwal Piosenki Patriotycznej "Moja Ojczyzna". W festiwalu wezmą udział dzieci przedszkolne w wieku 6 lat.

Głównym celem wydarzenia jest wdrażanie małych Polaków do patriotyzmu oraz oddanie hołdu żołnierzom Wojska Polskiego. To okazja do uczczenia bohaterów i uhonorowania ich służby na rzecz ojczyzny.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w wydarzeniu wszystkie przedszkola i instytucje z terenu Elbląga. Jest to wyjątkowa okazja, by dzieci mogły wyrazić swoją miłość do ojczyzny i podziękować jej bohaterom. Ta piękna inicjatywa przynosi ze sobą przekaz patriotyczny i edukacyjny, który jest niezwykle ważny dla kształtowania tożsamości narodowej młodego pokolenia.

Organizatorzy zaprosili Orkiestrę Wojskową z Elbląga oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto, w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, Centrum Spotkań Europejskich "Światowid", Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, PPTK Oddziału Ziemi Elbląskiej, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, Centrum Sztuki Galeria El, Teatru im. Aleksandra Sewruka, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Państwa.