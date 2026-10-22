III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza przedsiębiorczości”

22 października 2026 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza przedsiębiorczości” pod hasłem „Od niepewności do odporności: AI, de-risking i zielona transformacja w przedsiębiorczości”, której organizatorem był Instytut Prawa i Ekonomii.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska akademickiego, praktyków gospodarczych, przedsiębiorców oraz studentów. W konferencji uczestniczyli reprezentanci innych uczelni i instytucji. Obrady stanowiły przestrzeń do wymiany wyników badań, doświadczeń praktycznych oraz dyskusji nad kierunkami rozwoju współczesnej przedsiębiorczości.

Tematyka konferencji stanowiła nawiązanie do poprzedniej edycji wydarzenia, poświęconej funkcjonowaniu gospodarki w warunkach zwiększonego ryzyka i niepewności. Tym razem szczególną uwagę poświęcono możliwościom budowania odporności przedsiębiorstw i całych sektorów gospodarki wobec trwałej zmienności otoczenia gospodarczego, technologicznego i geopolitycznego.

W centrum dyskusji znalazły się trzy wzajemnie powiązane obszary: sztuczna inteligencja, de-risking oraz zielona transformacja. Podkreślano, że współczesne przedsiębiorstwa muszą jednocześnie reagować na konsekwencje zmian geopolitycznych, zakłócenia łańcuchów dostaw, presję kosztową i regulacyjną, transformację energetyczną oraz dynamiczny rozwój technologii cyfrowych.

Konferencję rozpoczęło powitanie uczestników przez dr. hab. Krzysztofa Sidorkiewicza, prof. uczelni, Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii ANS w Elblągu i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Następnie głos zabrali dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, Rektor ANS w Elblągu, oraz Marek Górski, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

W ramach sesji plenarnej zaprezentowano m.in. wyniki badań dotyczących związku sztucznej inteligencji z zieloną transformacją energetyczną, roli kapitału ludzkiego w procesie transformacji przedsiębiorstwa oraz możliwości wykorzystania AI w ograniczaniu ryzyka w łańcuchach dostaw związanych z konwersją pojazdów elektrycznych w Unii Europejskiej.

Szczególną uwagę zwrócono na praktyczny wymiar transformacji przedsiębiorstw. Analiza strategii inwestycyjnej Warrena Buffetta na polskim rynku akcyjnym pokazała znaczenie racjonalnego podejścia do inwestowania, uwzględniającego m.in. koszty transakcyjne i obciążenia podatkowe.

Druga sesja koncentrowała się na przestrzennym wymiarze przedsiębiorczości, praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji, ochronie własności intelektualnej oraz zmianach zachodzących na rynku pracy.

Trzecia sesja obejmowała zagadnienia dotyczące społecznych i ekonomicznych konsekwencji transformacji technologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na postawy, emocje i obawy przedstawicieli zawodów opartych na bezpośredniej relacji z człowiekiem wobec rozwoju sztucznej inteligencji.

Ostatnia sesja koncentrowała się przede wszystkim na praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji. Zaprezentowano możliwości wykorzystania AI w intralogistyce, w szczególności w zakresie predykcji i adaptacji procesów.

Konferencję zakończyło podsumowanie przedstawione przez dr. inż. Marcina Bukowskiego.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza przedsiębiorczości” pokazała, że przejście od niepewności do odporności wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Nie wystarczy reagowanie na pojedyncze kryzysy – konieczne jest tworzenie organizacji zdolnych do przewidywania zmian, szybkiej adaptacji oraz wykorzystywania nowych technologii i szans wynikających z transformacji gospodarczej.

Szczególnie istotne miejsce w tym procesie zajmują sztuczna inteligencja, cyfryzacja, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, transformacja energetyczna oraz rozwój kompetencji pracowników. Jednocześnie konferencja uwidoczniła potrzebę odpowiedzialnego i etycznego wdrażania nowych technologii.

Wydarzenie stworzyło wartościową platformę dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym i praktyką gospodarczą, pozwalając spojrzeć na współczesne wyzwania przedsiębiorczości zarówno z perspektywy globalnej i ogólnopolskiej, jak i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga i regionu elbląskiego.