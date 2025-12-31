Nagrody portElu 2025 (z przymrużeniem oka)

Rok się kończy, czas więc na jego podsumowanie, również z przymrużeniem oka. Przejrzeliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia na lokalnym podwórku i postanowiliśmy, wzorem lat ubiegłych, przyznać nagrody portElu. Mamy nadzieję, że nominowani spojrzą na nie z dystansem, a nasi wspaniali Czytelnicy włączą się w proponowanie własnych laurów.

Podróż roku

Elbląg stawia na turystykę – słyszymy niekiedy w oficjalnych przekazach. Nikt się jednak nie spodziewał, że kamieniem milowym w rozwoju na tym polu może stać się reforma komunikacji miejskiej. Prym pośród linii autobusowych wiedzie tu zdecydowanie „jedenastka”, która oferuje pasażerom magiczną podróż, jakiej nie powstydziłyby się autobusy wycieczkowe krążące po Manhattanie. „Jedenastka” ma chyba z 50 przystanków, a zrobienie jej prawie dwóch pełnych tras latem zajęło nam ok. 2,5 godziny. Skarbówka, dworzec, szpital, cmentarz i wiele innych miejsc linia „odhacza” w niezwykle finezyjny sposób.

„Chyba najciekawiej jest, gdy jadąc w kierunku Stagniewa docieramy w okolice Bema i Mickiewicza. Wcale nie ze względu na korki, bo tych akurat nie było. Autobus dojeżdża na dworzec , by później przez Żeromskiego wrócić na Bema. Dwa razy zahacza się też Łęczycką, bo zanim pojazd pojedzie w kierunku cmentarza Dębica i Stagniewa, zalicza „objazd” przez Grottgera i Rawską” – pisaliśmy w czerwcu.

Pomysł na sezon wakacyjny: „jedenastka” jako piętrowy autokar turystyczny działający w systemie hop on-hop off. Na odkrytym piętrze latem możliwość konsumowania lodów lub tradycyjnego dania kuchni elbląskiej – kebaba.

Ekwiwalent roku

Miasto wydało 450 tys. zł. na tegoroczne „Lato z radiem”, konkretnie na umowy zawarte z TVP i Polskim Radiem na kampanie promocyjne, a także na kwestie typu ochrona, zabezpieczenie medyczne, utrzymanie czystości etc. To tylko element szerszej strategii włodarzy, którzy w minionym roku chwalili się m. in., że „w okresie od 1 maja 2024 do 30 kwietnia 2025 samorząd na różnego rodzaju kampanie promocyjne - w tym udział w programach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim wydatkował ponad 770 tys. złotych. Szacunkowy ekwiwalent reklamowy za ten okres wynosi ponad 71, 5 mln złotych”.

Ekwiwalent to tutaj słowo-klucz, bo to nie jest tak, że do budżetu realnie wpłynęło ponad 70 baniek przy wydanej niecałej bańce. To, jak już wyjaśnialiśmy, „próba przeliczenia wartości publikacji prasowej, radiowej czy telewizyjnej na ekwiwalent pieniężny, jaki trzeba by wydać na reklamę, aby osiągnąć ten sam efekt”. „Waluta” to bądź co bądź wirtualna, a my oczywiście znowu jesteśmy złośliwi, ale jeśli samorząd wykaże, że chociaż połowa tych 71,5 mln zł przełożyła się na prawdziwą kasę i inwestycje, jesteśmy gotowi przyjąć tę nagrodę portElu z powrotem.

A z drugiej strony kto wie, może taki laur też przełoży się na wzrost ekwiwalentu reklamowego?

Kibice roku

Ten tytuł przyznajemy osobom odpowiedzialnym za modernizację Hali Sportowo- Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, którzy termin remontu zaplanowali tak, że Start Elbląg pucharowy dwumecz z tureckim Trabzonem musiał rozgrywać na wyjeździe. W terminie, kiedy Start miał robić elbląską rekonstrukcję „bitwy pod Wiedniem”, w Hali Sportowo-Widowiskowej zaplanowano remont (montaż świateł).

W tym miejscu należą się wielkie ukłony dla podopiecznych Magdaleny Stanulewicz za wyeliminowanie tureckiego Trabzonu, bo mogło być tak, że naszych szczypiornistek w europejskich pucharach w Elblągu mogliśmy w ogóle nie oglądać. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że w terminie, kiedy elblążanki powinny grać domowy mecz u siebie, w hali przy al. Grunwaldzkiej niewiele się działo w związku z remontem (żeby nie napisać, że nic).

Na szczęście remont nie storpedował kolejnej pucharowej rundy i kibice mogli w Elblągu dopingować nasze piłkarki w meczu z mistrzyniami Włoch. Niestety, przegrana po rzutach karnych zakończyła pucharową przygodę Startu.

Cytat roku

- Sposób wykorzystania statku to temat otwarty. Ile ludzi, tyle pomysłów. Chcemy, by statek „pracował“ codziennie. Był dostępny dla turystów i mieszkańców, bo jest to olbrzymia atrakcja turystyczna i w tym kontekście będziemy chcieli go używać. Na pewno będzie dostępny dla mieszkańców. Nie wiem, czy to będzie w formie wyboru operatora, który będzie się nim zajmował. Na pewno będzie bardzo mocno eksploatowany przez mieszkańców i turystów – mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga na konferencji prasowej 6 czerwca na pytanie o sposób wykorzystania statku Jantar, najstarszej jednostki pływającej w Polsce wyprodukowanej w elbląskiej stoczni Schichaua w 1892 r. Statek ostatecznie kupiło Muzeum Archeologiczno-Historyczne, jednostka stała sobie na przystani przy Grupie Wodnej i nikomu nie przeszkadzała. Bardzo mocnej eksploatacji statku, wzmiankowanej przez Piotra Kowala, niestety nie udało się nam zaobserwować.

Konferansjerka roku

Prawie 300 tysięcy złotych kosztowała organizacja gali Nagród Prezydenta Elbląga, która odbyła się 8 marca. Z tego ponad 20 tysięcy otrzymała prowadząca galę gwiazda Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna. Władze miasta w odpowiedzi na nasze pytania napisały, że „jednym z priorytetów prezydenta Elbląga jest poprawa wizerunku i postrzegania Elbląga zarówno na zewnątrz, jak i wśród mieszkańców”. Jak widać, prestiż sporo kosztuje.... Nie mamy oczywiście pretensji do pani Pauliny Sykut-Jeżyny, bo jak miała okazję zarobić sporo pieniędzy, to z niej po prostu skorzystała. Za to przyznajemy laur wszystkim osobom, które na pomysł wydania takiej kasy na konferasjerkę wpadły. Mając nadzieję, że w kolejnych edycjach każdą złotówkę na takie wydatki będą oglądać z każdej strony przed ich wydaniem.

Falstart roku

Radny Tomasz Budziński z Koalicji Obywatelskiej wsławił się w tym roku szybkim wnioskiem o zmianę w uchwale dotyczącej biletów komunikacji miejskiej i równie szybko się z niego wycofał, gdy spadła na niego lawina krytyki innych radnych, głównie opozycyjnych. Nie pamiętamy tak szybkiego falstartu, za co należy się laur. Na czym miała polegać poprawka radnego? Chciał, by Rada Miejska poparła pomysł wykreślenia biletów 5-minutowych z dopiero co zaproponowanego przez prezydenta rozwiązania. Piekło zamarło, bo radni opozycji stanęli za nią murem i ostatecznie 5-minutowe (a także 10-minutowe) bilety zaczną w Elblągu obowiązywać. Od 1 stycznia 2026 r.

Jakie propozycje do nagród roku mają nasi Czytelnicy? Zapraszamy do nominowania z uzasadnieniem. Ironia wskazana.

W sobotę podsumowaliśmy rok w elbląskiej kulturze, w niedzielę - w sporcie, w poniedziałek - na wokandzie, we wtorek - w gospodarce. W czwartek podsumujemy rok w lokalnej polityce.