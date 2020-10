Inauguracja w cieniu pandemii

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła się dziś (19 października) inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Ze względu na pandemię koronawirusa miała ona charakter zamknięty. Zobacz zdjęcia.

- Rozpoczynamy dwudziesty trzeci rok akademicki w historii Państwowej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Uczestniczyłem we wszystkich dotychczasowych inauguracjach, a teraz po raz pierwszy mam zaszczyt ją prowadzić - mówił rektor PWSZ, dr inż. Jarosław Niedojadło. W swoim przemówieniu podkreślił, że elbląską szkołę wyższą cechuje nastawienie na praktyki zawodowe, a także nabywanie przez studentów kompetencji społecznych, co ma mieć przełożenie na łatwość wejścia absolwentów na rynek pracy. - Warto dodać, że czynimy starania o zbudowanie w uczelni Centrum Kompetencji Społecznych, w którego skład będą wchodziły specjalistyczne pracownie studenckie, stwarzające dogodne warunki do kształtowania tego typu kompetencji. Przygotowany przez uczelnię projekt o budżecie ok. 20 mln zł jest aktualnie na etapie oceny formalno-merytorycznej – podkreślał profesor PWSZ. Życzył też nowym studentom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i dobrego wykorzystania czasu studiów, a pracownikom PWSZ satysfakcji z podejmowanych działań zawodowych.

Podczas inauguracji zostały wręczone nominacje na stanowiska profesorów uczelni i starszych wykładowców specjalistów. Złożono też podziękowania za dotychczasową pracę ustępującym ze stanowisk rektorowi, dr. hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi i prorektor ds. kształcenia, dr. Iwonie Kijowskiej. Najważniejszym momentem uroczystości była oczywiście immatrykulacja studentów.

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elbląg” - brzmi tekst ślubowania, które składali kandydaci.

Ze względów bezpieczeństwa, nowi studenci PWSZ uczestniczyli w tym akcie głównie biorąc udział w transmisji online w poszczególnych salach wykładowych, ślubowanie odbierali od nich w imieniu szkoły przedstawiciele jej kadry.

Anita Brzezińska z Rady Studentów powitała rozpoczynających pierwszy rok w PWSZ koleżanki i kolegów. Inauguracja nie mogła się odbyć bez tradycyjnego hymnu „Gaudeamus igitur” i wykładu inauguracyjnego. Ten poprowadziła dr hab. Grażyna Cern, a dotyczył on nieznajomości prawa i zagrożeń z nią związanych.

- Nieznajomość przepisów prawnych nie powoduje, że nie musimy się do nich stosować. Świadomość praw i obowiązków to ochrona przed poważnymi i często kosztownymi reperkusjami naszych działań – mówiła profesor PWSZ. - Obecne systemy prawne są bardzo rozbudowane, oprócz prawa krajowego obywatele powinni znać przepisy unijne. Zapoznanie się ze wszystkimi interesującymi nas zmianami jest praktycznie niemożliwe – zaznaczała. - Należy rozważyć, czy przed każdą ważniejszą czynnością, jak zakup mieszkania, zatrudnienie pracownika czy spisanie testamentu, nie powinniśmy skonsultować się z prawnikiem. Niejednokrotnie koszt takiej porady prawnej będzie dużo niższy niż kara za niezastosowanie się do przepisów – tłumaczyła. W swoim wykładzie wskazywała także m. in. na wysoki poziom skomplikowania przepisów.

Należy zaznaczyć, że zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zaczęły się już 5 października, a dzisiejsza inauguracja stanowiła rozpoczęcie semestru przede wszystkim dla studentów I roku. Z powodu pandemii zajęcia w PWSZ odbywają się obecnie zarówno w sposób stacjonarny, jak i zdalny.