Jak inżynier z inżynierem

Można powiedzieć, że najwięcej inżynierów w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy powierzchni odnotowano w Elblągu w sobotę, 4 marca. Przedstawiciele wielu kierunków technicznych spotkali się w Akademii Nauk Stosowanych na konferencji, by wspominać wybitnych elbląskich inżynierów w latach 1945-2023, mówić o teraźniejszości i wybiec też w przyszłość. Zobacz zdjęcia z konferencji.

Pierwszą w historii konferencję na temat elbląskich inżynierów zorganizowali: Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

- Chcieliśmy dyskutować o wszystkich branżach technicznych, które w Elblągu działają i coś zostawić po sobie. Dlatego zrobiliśmy kwerendę i spis inżynierów, prawie tysiąca osób, które w Elblągu pracowały czy działały lub stąd pochodzą. Powołamy zespół, który będzie edytował biogramy inżynierów i chcielibyśmy w przyszłym roku, na drugą konferencję, by większa część tego opracowania była gotowa. Być może powstanie z tego publikacja. Takie konferencje chcemy organizować co roku – mówi Zbigniew Lange, pomysłodawca konferencji „ Elbląscy Inżynierowie - stan i osiągnięcia 1945-2023”.

O swoich doświadczeniach zawodowych licznie przybyłych uczestnikom opowiadali m.in. prof. dr. hab. inż. Janusz Rachoń, absolwent II LO w Elblągu i rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002 - 2008 oraz inż. Paweł Olechnowicz, prezes ABB Zamech w Elblągu w latach 1990-96 i wieloletni prezes Lotosu. Przedstawiciele poszczególnych branż technicznych wspominali najbardziej znanych elbląskich inżynierów, wzięli udział w dyskusji „Historia, teraźniejszość i przyszłość zawodu inżyniera”, a władze miasta wręczyły wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga ” kilku z nich.

Jednym z ciekawszych wystąpień był referat Adama Augustynowicza, prezesa firmy OPEGIEKA, który mówił o znaczeniu cyfrowych danych w rozwoju firm, miast i kraju i każdego człowieka.

- Ludzie, firmy i instytucje przenoszą się już do świata metaverse. To wszystko powoduje, że zaczynamy modelować rzeczywistość, otoczenie w sposób cyfrowy. Dotyczy to nawet odkurzacza, który mapuje nasze mieszkanie. Mapujemy fabryki, miasta, czym my się na co dzień zajmujemy. Szukamy odpowiedników świata cyfrowego, byśmy mogli przeprowadzać pewnego rodzaju symulacje, analizy. Częścią wspólną wielu elementów jest geoinformacja, którą my się zajmujemy. W każdym z tych przykładów mamy układ współrzędnych, układ odniesienia. Chcemy nawiązywać do świata realnego i budować ten pomost pomiędzy ludźmi i maszynami, bo w przyszłości te samochody bezzałogowe, drony muszą latać, pozycjonować się, widzieć przeszkody, które będą im przeszkadzały w przemieszczaniu się – mówił Adam Augustynowicz, prezentując na slajdach, jak wygląda obecnie nowoczesny mapping miast i opracowywanie pozyskanych w ten sposób petabajtów danych za pomocą algorytmów i sieci neuronowych.

Zapytaliśmy uczestników konferencji, co dzisiaj oznacza być dobrym inżynierem?

- Dobry inżynier to jest przyszłość, to jest sprostanie oczekiwaniom, jakie stoją przed nami – powiedział nam Krystian Skowroński, inżynier specjallizujący się w odlewnictwie.

- Inżynier powinien być otwarty na potrzeby innych i wykorzystywać swoją wiedzę techniczną do ulepszenia tego świata, by wszyscy mogli z tego później korzystać – dodał Artur Bakalarski, prezes zarządu oddziału Stowarzyszenie Technicznego Odlewników Polskich.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym konferencji