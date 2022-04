Jak uczyć i uczyć się w dobie cyfrowej technologii

O tym będą dyskutować uczestnicy konferencji naukowej, która odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia o godz.10.30 w Bibliotece Elbląskiej. Do udziału zapraszają organizatorzy – I Liceum Ogólnokształcące i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Przebieg dyskusji będzie można także śledzić na żywo na platformie Microsoft Teams.

„Filozofia edukacji cyfrowej – od idealizmu do pragmatyzmu. Modele – Innowacje – Dobre praktyki”. To temat, z którym zmierzą się uczestnicy naukowej konferencji. A punktem wyjścia do dyskusji są słowa Alberta Einsteina: ”Gdzie tylko można, musi uczenie stać się przeżyciem: ta zasada zwycięży w przyszłej reformie szkolnej”.

- W latach 1919 - 1920 A. Moszkowski prowadził „pogawędki” z A. Einsteinem na temat jego nowej wizji świata. Jeden z tematów rozmowy panowie poświęcili wychowaniu człowieka. Rozmawiali m.in. o planach szkolnych i reformie nauczania, o ekonomii czasu w edukacji, ćwiczeniach w rzemiośle, sztuce wykładania, egzaminie jako środku wyboru uzdolnionych. Upłynął wiek, szczególna oraz ogólna teoria względności A. Einsteina zmieniła nasze spostrzeganie świata, a czy zmieniła model wychowania edukacyjnego dzieci, młodzieży i dorosłych? - m.in. na to pytanie poszukiwać będą odpowiedzi uczestnicy konferencji, organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, Wyższą Szkolę Społeczno Ekonomiczną w Gdańsku i Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu, a jej uczestnicy to uczniowie/studenci, nauczyciele/wykładowcy, rodzice/przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji zajmujących się kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Głównym celem konferencji jest konstruktywna krytyka spontanicznie definiującego się na naszych oczach paradygmatu cyfrowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, celami szczegółowymi znalezienie pomysłu na polską edukację w świecie zdeterminowanym przez technologię IT; wyposażenie dzieci i młodzieży w narzędzia krytycznego myślenia, by odpowiedzialnie funkcjonowały we współczesnym świecie oraz zarekomendowanie uczestnikom konferencji przyjaznych uczeniu się, skutecznych w przyswajaniu i wykorzystywaniu wiedzy, modeli, innowacji i dobrych praktyk – dodają organizatorzy.

Konferencja zrealizuje swoje cele w formie dwóch debat, do których punktem wyjścia jest referat pt. Einsteinowska myśl wychowania człowieka- ekonomia czasu paradygmatem cyfrowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, autorstwa Zygmunta Mietlewskiego i Romualda Zabrockiego.

Uczestnicy debat: uczniowie/studenci, nauczyciele/wykładowcy, rodzice/przedsiębiorcy będą poszukiwać odpowiedzi na cztery pytania:

1. Czy w centrum procesu edukacyjnego ulokowany jest uczeń/student wraz ze swoją wizją świata, czy treści dydaktyczne i nauczyciel?

2. Czy szkoła/uczelnia koncentruje pracę na zainteresowaniu ucznia/studenta?

3. Czy efekty uczenia się są źródłem motywacji, czy demotywacji, dla uczniów/studentów i nauczycieli/wykładowców?

4. Co obnażyła pandemia z perspektywy rodzica, nauczyciela, ucznia/studenta, przedsiębiorcy?

Tematem pierwszej debaty jest Diagnoza luki kompetencyjnej w obecnym paradygmacie edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a udział w niej wezmą: prowadzący dyskusję Rafał Gruchalski, Anna Karbownik, Bartłomiej Kołakowski, Anastazja Mroczek, Sławomir Niecko, Karol Przybysz. Agata Skwira. Natomiast tematem debaty drugiej są modele, innowacje i dobre praktyki, wykorzystywane w procesie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. W debacie uczestniczą: prowadzący dyskusję Rafał Gruchalski, Wiesław Gotowicz, Zygmunt Mietlewski, Bogusław Milusz, Karol Przybysz, Wojciech Puzdrowski.

Konferencję zamyka dyskusja, jej uczestnicy podejmą próbę odpowiedzenia na pytanie: Czy potrzebna jest reforma szkolnictwa uwzględniająca indywidualizm i zdolności ucznia/studenta?

Patronat nad konferencją sprawuje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl