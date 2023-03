Konstruują, programują, bawią się i uczą

Drużyna Galaktyczne Roboty z Elbląga wygrała konkurs regionalny i dostała się na ogólnopolski finał globalnego konkursu FIRST LEGO League. W Polsce w tych programistycznych zmaganiach bierze w tym sezonie ok. 100 drużyn, ekipa z SP nr 21 z Elbląga już 1 kwietnia weźmie udział w rywalizacji w Warszawie. Zobacz zdjęcia z ich przygotowań.

Na czym dokładnie polegają zmagania w FIRST LEGO League?

- Konkurs składa się z czterech wyzwań. Najpierw robot game, czyli to, co się dzieje na macie - mówi Elżbieta Bartnicka, nauczycielka informatyki w SP nr 21.

Na specjalnej macie zaprogramowane roboty muszą wykonać określone zadania, to zdecydowanie najbardziej widowiskowa część zmagań. - Drugim wyzwaniem jest robot design, czyli budowa samego robota, to co uczniowie zbudowali i zaprogramowali. Trzecią kategorią w konkursie jest to tzw. innowacyjny projekt, w tym roku mamy temat "Superpowered", a więc zagadnienia związane z energią i wszystkim, co się z tym wiąże (uczniowie z SP 21 zaproponowali wyprodukowanie energii z dźwięku, co opisali w formie wiersza – red.). Czwartą częścią konkursu jest "łaskawy profesjonalizm", ogólnie pojęta współpraca między tymi młodymi ludźmi, ich wzajemne relacje - tłumaczy nauczycielka.

Jak drużynie Galaktycznych Robotów z SP 21 udało się wygrać etap regionalny?

- Spotykamy się na zajęciach od połowy września, decyzję o uczestnictwie podjęliśmy w październiku – mówi Elżbieta Bartnicka. -Pracujemy nad pomysłem na wspomniany innowacyjny projekt i nad realizowaniem misji na macie – zaznacza. Wspomniane misje nie są łatwe, o sukcesie decydują nie tylko takie kwestie, jak odpowiednie zaprogramowanie budowli z LEGO, ale też drobnostki jak to, że koła jednego z robotów zdążyły się już nieco wyeksploatować i może to mieć wpływ na precyzję przejazdu. Trzeba pamiętać też o tym, żeby dbać o matę, bo osiadający na niej kurz też nie sprzyja wykonywaniu zadań. Wszystkie trzeba wykonać w ciągu 2,5 minuty.

Fot. Anna Dembińska

Przez chwilę obserwujemy, jak roboty wykonują poszczególne zadania: docierają na odpowiednie miejsce, ładują klocki symbolizujące jakiś surowiec, transportują go gdzie indziej, w odpowiedni sposób rozładowują itd. Uczniowie współpracują przy odpowiednim ustawieniu robotów, obserwują przejazdy, sprawdzają, co trzeba poprawić, a co już działa dobrze.

- Nie zawsze się udaje, bo koła luzują się od ciągłego jeżdżenia, brakuje pewnej dokładności. Już wymienialiśmy raz ten element, zastanawiamy się, czy znowu tego nie zrobić.

- Samo programowanie jest bardzo interesujące, rozwijamy myślenie...

- Podoba nam się informatyka, jest fajna.

- Myślę, że może w przyszłości będziemy wykonywać jakieś zawody z nią związane – mówią członkowie Galaktycznych Robotów. Do grupy należą Victoria, Liwia, Franciszek, Mateusz i Konrad SP nr 21. Jednych pociąga najbardziej konstruowanie robotów, kto inny analizuje trasy ich przejazdów, jeszcze ktoś lubi programowanie czy organizowanie wspólnej pracy...

Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Fundacja Ale Nauczanie, a globalnym operatorem jest międzynarodowa Fundacja FIRST oraz LEGO.