Mechanik czeka na wspomnienia

Za kilka miesięcy elbląski Zespół Szkół Mechanicznych będzie świętował 80. urodziny. Organizatorzy jubileuszu zapraszają absolwentów Mechanika, emerytowanych nauczycieli do przesyłania fotografii i wspomnień.

1 listopada 1946 r. w szkole przy ul. Pocztowej powstała pierwsza po II wojnie światowej klasa o profilu budowlanym. I tym samym rozpoczęła się historia szkoły, która do historii przeszła jako Zespół Szkół Mechanicznych. Jego absolwenci trafiali m.in. do Zamechu, albo... na boiska piłki ręcznej.

2 października Mechanik będzie świętował jubileusz 80. lecia istnienia.

- To wyjątkowe wydarzenie stanie się okazją do wspomnień, podsumowania dorobku szkoły oraz spotkania uczniów, absolwentów, nauczycieli i sympatyków placówki. Jubileusz podkreśli ważną rolę szkoły w kształtowaniu kolejnych pokoleń oraz jej istotne znaczenie dla lokalnej społeczności – napisali organizatorzy jubileuszu.

Zwracają się on do absolwentów i emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych z prośbą o nadsyłanie archiwalnych zdjęć z życia szkoły oraz wspomnień. Można je nadsyłać na adres jubileusz@zsm.elblag.pl

