UWAGA!

----

Mechanik czeka na wspomnienia

 Elbląg, graf. ZSM
graf. ZSM

Za kilka miesięcy elbląski Zespół Szkół Mechanicznych będzie świętował 80. urodziny. Organizatorzy jubileuszu zapraszają absolwentów Mechanika, emerytowanych nauczycieli do przesyłania fotografii i wspomnień.

1 listopada 1946 r. w szkole przy ul. Pocztowej powstała pierwsza po II wojnie światowej klasa o profilu budowlanym. I tym samym rozpoczęła się historia szkoły, która do historii przeszła jako Zespół Szkół Mechanicznych. Jego absolwenci trafiali m.in. do Zamechu, albo... na boiska piłki ręcznej.

2 października Mechanik będzie świętował jubileusz 80. lecia istnienia.

- To wyjątkowe wydarzenie stanie się okazją do wspomnień, podsumowania dorobku szkoły oraz spotkania uczniów, absolwentów, nauczycieli i sympatyków placówki. Jubileusz podkreśli ważną rolę szkoły w kształtowaniu kolejnych pokoleń oraz jej istotne znaczenie dla lokalnej społeczności – napisali organizatorzy jubileuszu.

Zwracają się on do absolwentów i emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych z prośbą o nadsyłanie archiwalnych zdjęć z życia szkoły oraz wspomnień. Można je nadsyłać na adres jubileusz@zsm.elblag.pl

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym jubileuszu 80-lecia szkoły


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Dobra szkoła - uczą merytorycznie i zgodnie z dobrymi praktykami. Polecam
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    1
    Absolwent(2026-05-26)
  • ukończyłem edukację w technikum w latach '80 XX wieku. mam nie najlepsze wspomnienia. na politechnice w trakcie dalszej edukacji, bardzo szybko wyszły braki kadry nauczycielskiej z technikum.
Reklama
 