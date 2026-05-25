Młodzi przeciw dezinformacji

Jak nauczyć się rozpoznawać manipulację w internecie? Uczniowie III LO udowodnili, że tak – i to w bardzo praktyczny sposób. W ramach projektu „Młodzi w Akcji przeciw dezinformacji", realizowanego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, młodzież z zaangażowaniem realizowała działania, których celem było zwiększenie świadomości na temat fake newsów, manipulacji medialnej oraz bezpiecznego korzystania z informacji w sieci.

Jednym z najważniejszych elementów projektu były lekcje uczniowskie „Świadomi w sieci", przygotowane dla wszystkich klas pierwszych. Podczas zajęć młodzież tłumaczyła, czym jest dezinformacja, jak rozpoznawać fałszywe treści oraz dlaczego warto weryfikować źródła informacji. Była to cenna lekcja krytycznego myślenia.

Uczniowie przygotowali plakaty i ulotki poświęcone zagrożeniom związanym z dezinformacją. Materiały informacyjne pojawiły się na terenie szkoły, zwracając uwagę społeczności uczniowskiej na problem fałszywych wiadomości i manipulacji w mediach społecznościowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również akcja „Fakt czy fejk? – sprawdź się i wygraj cukierka", Stoisko przyciągnęło wielu uczniów chcących sprawdzić swoją umiejętność odróżniania prawdziwych informacji od internetowych fałszywek.

W ramach projektu powstał także materiał video dotyczący dezinformacji. Film poruszał temat wpływu fake newsów na społeczeństwo i pokazywał, jak łatwo można paść ofiarą manipulacji w sieci.

Ciekawym elementem projektu był również wywiad przeprowadzony z panem wicedyrektorem, Jackiem Licznerskim. Rozmowa dotyczyła m.in. odpowiedzialności za słowo w internecie, roli edukacji medialnej oraz zagrożeń wynikających z bezrefleksyjnego udostępniania informacji.

Zwieńczeniem działań był udział zespołu uczniów zaangażowanych w projekt edukacyjny „Młodzi w Akcji" w Festiwalu Internetowym „Słowa w sieci". Wydarzenie stało się okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz pokazania, że młodzi ludzie potrafią świadomie i odpowiedzialnie korzystać z nowych mediów.

Projekt przyniósł także wymierny sukces. Uczniowie zaangażowani w te przedsięwzięcia – Oliwia Głuchowska, Maria Kacicka, Jessica Klimko, Dawid Koper, Natasza Marciniak, Paulina Mączyńska, Agata Tarczyńska – otrzymali voucher-nagrodę o wartości 250 zł przyznany w ramach Festiwalu Internetowego. Co ważne, młodzież postanowiła przeznaczyć całą kwotę na cele charytatywne, kupując karmy dla schroniska dla zwierząt w Elblągu. To piękny przykład na to, że edukacja obywatelska może iść w parze z wrażliwością społeczną.

Projekt „Młodzi w Akcji przeciw dezinformacji" pokazał, że edukacja medialna może być działaniem praktycznym, angażującym i przede wszystkim potrzebnym. Bo w czasach, gdy każdy może opublikować wszystko, największą supermocą staje się umiejętność myślenia.