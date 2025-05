Młodzi recenzenci zaimponowali wykładowcom

Zuzanna Rydel z I LO w Elblągu zdobyła pierwszą nagrodę w Konkursie KreaTYwnego Pisania, który zorganizował Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół średnich z Elbląga i Pasłęka. Zobacz zdjęcia.

- Jury miało naprawdę trudny wybór. Wiele prac było naprawdę bardzo dobrze napisanych, a nagrodziliśmy te, których opisywany przez Was temat był pogłębiony. Największe wrażenie zdobyła praca pani Zuzanny na temat „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, która miała poziom akademicki – mówił prof. dr hab. Sebastian Konefał, przewodniczący jury konkursowego.

- Jestem mila zaskoczona, nie spodziewałam się. „Mistrz i Małgorzata” to moja ukochana książka. To moja pierwsza recenzja, wzorowałam się na różnych innych recenzjach, by podłapać publicystyczny styl. Lubię dogłębnie analizować różne kwestie, także związane z psychologią, którą się interesuję – przyznała Zuzanna Rydel z I LO, laureatka I nagrody w konkursie, której praca liczyła aż 10 stron.

Na Konkurs KreaTYwnego Pisania napłynęło 35 prac, głównie recenzji filmowych, książkowych i gier z sześciu szkół średnich – I, II i III LO w Elblągu, Zespołu Szkól Gospodarczych w Elblągu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu i Zespołu Szkół w Pasłęku. Jury, w którego składzie znaleźli się prof. Sebastian Konefał, dr Katarzyna Jarosińska-Buriak i Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEL.pl, nagrodziło kilkanaście z nich.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa, zaś laureaci – dyplomy i nagrody (bony zakupowe) oraz gadżety ANS w Elblągu, jak również autorskie książki prof. dra hab. Sebastiana Konefała. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – Kino „Światowid” ufundowało także kilka wejściówek na seanse filmowe oraz gadżety.

Przed ogłoszeniem wyników licznie przybyła młodzież miała okazję wziąć udział w interaktywnym wykładzie prof. Konefała na temat „Klasyka fotografii w kontekstach współczesnych”.

Wyniki konkursu:

I miejsce

Zuzanna Rydel z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za tekst „Ani w Boga wierzy, ani się diabła nie boi” – rzecz o Mistrzu i Małgorzacie (recenzja książki Michaiła Bułhakowa)

II miejsce

Hanna Anaszko z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za tekst Stowarzyszenie Umarłych Poetów, czyli o chłopcach, którzy pragnęli żyć (recenzja filmu w reż. Petera Weira)

III miejsce

Marika Biernat z III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za recenzję gry „Wolfenstein: The New Order”. Historia alternatywna, która na długo zostaje w pamięci

IV miejsce (ex aequo)

Anna Makowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za tekst „Konklawe” nie tylko dla wierzących (recenzja filmu „Konklawe” w reż. Edwarda Bergera

Radosław Malec z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu za „Wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym” (wywiad z Wujkiem - Lechem Słodownikiem)

Wyróżnienia I stopnia

Jakub Dębiec z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za „Wywiad z członkiem rodziny o charakterze wspomnieniowym” (Wspomnienia Dziadka – Władysława Dębca)

Zuzanny Karczewska z Zespołu Szkół w Pasłęku za recenzję „Undertale” – gra ucząca, że nawet w walce można okazać serce!

Matylda Łuniewska z III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za recenzję filmu „Chłopiec w pasiastej piżamie” w reż. Marka Hermana

Wyróżnienia II stopnia

Maja Bakun z II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu za recenzję książki „Caraval” Stephanie Garber

Róża Rosińska z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za tekst „Nowa droga życia” – recenzja książki „Wyznania” Kanae Minato

Oliwia Wiśniewska z Zespołu Szkół w Pasłęku za recenzję Liczy się wnętrze, czyli to, czego nie widać na pierwszy rzut oka (recenzja filmu ,,It’s What’s Inside’’ w reżyserii Grega Jardina)

Zuzanna Żebrowska z Zespołu Szkół w Pasłęku za recenzję „Wichrowe wzgórza”. Miłość, która prowadzi do upadku.

