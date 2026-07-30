Oblężenie na elbląskich kierunkach medycznych

W Elblągu, jak i w całym kraju, uczelnie oferujące medyczne kierunki kształcenia, przezywają oblężenie. Na pielęgniarstwie w Akademii Nauk Stosowanych jest prawie 6 kandydatów na miejsce, na płatnych studiach lekarskich w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – 3 osoby na miejsce.

Jak podają ogólnopolskie media (m.in. RMF FM) na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce na medycynę walczy średnio 17 osób, w Lublinie - 14, w Białymstoku aż 23. Rekordy wynikają nie tylko z popularności kierunku, ale także z większej o około 40 procent liczby maturzystów niż przed rokiem (to efekt tzw, reformy sześciolatków sprzed lat).

Jak na tym tle wyglądają elbląskie uczelnie, które również oferują kierunki medyczne? Również przeżywają oblężenie. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na kierunku pielęgniarstwo (bezpłatne studia licencjackie) zwiększono liczbę miejsc z 40 do 50. Zarejestrowało się... 277 kandydatów.

- Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie kierunkiem, przygotowaliśmy listę rezerwową obejmującą 30 osób. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do przyjęcia, kolejne osoby z listy rezerwowej będą sukcesywnie wpisywane na listę przyjętych, zgodnie z kolejnością wynikającą z procesu rekrutacyjnego – informuje Iwona Dwojacka, kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w ANS w Elblągu. - Rekrutacja na ten kierunek została już zakończona. Zamknęliśmy ją po pierwszej turze naboru.

Rekrutację na kierunku lekarskim prowadzi Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Na pierwszej liście rankingowej osób przyjętych znalazło się 100 kandydatów, w tym 5 cudzoziemców. Na drugiej liście kolejne 61 osób, w tym dwóch cudzoziemców. Na liście rezerwowej oczekuje jeszcze... ponad 330 osób. A płatne studia lekarskie do tanich nie należą. Pierwszy rok to koszt 54 tys. zł, przez całe 6 lat w czesne trzeba zainwestować ponad 370 tys. zł.

Uczelnia informuje na swojej stronie internetowej, że powodu wyczerpania limitu miejsc wstrzymuje tymczasowo rekrutację na zaocznych studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wysłaliśmy pytania na temat rekrutacji na wszystkich medycznych kierunkach w AMiSNS, czekamy na odpowiedzi.

Warto podkreślić, że podane wyżej liczby mogą się zmienić, bo kandydaci mają pewien czas na dostarczenia do uczelni kompletu dokumentów. Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną przyjęci na studia, a na ich miejsce wejdą osoby z list rezerwowych.