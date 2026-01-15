Perspektywy elbląskiej oświaty

II Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych to najwyżej sklasyfikowane elbląskie szkoły w corocznym rankingu miesięcznika Perspektywy. Jak wypadły inne elbląskie szkoły ponadpodstawowe?

Co roku miesięcznik Perspektywy publikuje rankingi liceów i techników w całej Polsce. Ranking obejmuje szkoły, gdzie do egzaminu maturalnego podeszło minimum 12 uczniów oraz w średnie wyniki z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 75 proc. średniej krajowej. Pod uwagę wzięto 1411 liceów (na 2249) i 1160 techników (na 1755), które spełniły warunki. Jak wypadły elbląskie szkoły?

Licea

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. (…) W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.” - czytamy na stronie internetowej miesięcznika.

II Liceum Ogólnokształcące obroniło pozycję lidera w Elblągu. Jagiellończyka sklasyfikowano na 187. miejscu w Polsce z wynikiem 55,39 pkt. W ubiegłym roku szkoła z ul. Królewieckiej była 167. z wynikiem 53,2 pkt. W województwie warmińsko- mazurskim II LO jest trzecie, przed olsztyńskimi: Uniwersyteckim XII LO i I LO. W klasyfikacji maturalnej elbląski najlepszy elbląski ogólniak sklasyfikowano na 186. miejscu, w rankingu olimpijskim – 146.

Na drugim miejscu elbląskiego podium również bez zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem. Liceum w Zespole Szkół Pijarskich z wynikiem 44,34 sklasyfikowano na 598. miejscu w kraju. W porównaniu z ubiegłym rokiem „zakonni” odnotowali ogromny spadek – wówczas byli na miejscu 189 z dorobkiem 52,39 pkt. W województwie warmińsko-mazurskim liceum pijarów jest 16.

Na najniższy stopień elbląskiego podium awansowało (z czwartego w porównaniu z ubiegłym rokiem) I Liceum Ogólnokształcące, które z wynikiem 43,02 sklasyfikowano na 652. miejscu w kraju. W ubiegłym roku szkoła była 636. z wynikiem 41,64 pkt. W województwie warmińsko-mazurskim szkołę sklasyfikowano na 19. miejscu.

W pierwszym 1000 polskich liceów (tyle obejmuje ranking) znalazło się również III Liceum Ogólnokształcące – na 781. miejscu z dorobkiem 40,85 miejscu. W ubiegłym roku szkoła z ul. Browarnej zajmowało 766. miejscu z 39,2 pkt. W województwie „trójka” zajmuje 23. miejsce.

Piąte w Elblągu i 49. w województwie zajmuje IV LO w Elblągu, które „wyceniono” na 28,47 pkt. W rankingu ogólnopolskim szkoły nie uwzględniono.

Pierwsza trójka w Polsce to: XIV LO z Warszawy, V LO z Krakowa i XIII LO ze Szczecina.

Technika

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.” - czytamy na stronie internetowej portalu.

Na 141. miejscu w Polsce z dorobkiem 60,72 pkt sklasyfikowano Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych. To najwyżej sklasyfikowane technikum w naszym mieście. W porównaniu z ubiegłorocznym szkoła zanotowała spory awans – wówczas było 308. miejsce z wynikiem 51,56. W województwie technikum z ul. Komeńskiego jest trzecie za Technikum w ZSZ w Węgorzewie i Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. W rankingu maturalnym techników elbląska szkoła została sklasyfikowana na 121. miejscu w kraju; w rankingu szkół olimpijskich – na 146. pozycji.

Na 283. miejscu znajdziemy elbląskie Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Ekonomik uzyskał 57,86 pkt. Tu również zanotowano awans w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wówczas szkoła miała 49,49 pkt i zajmowała 473. w kraju. W województwie warmińsko-mazurskim Technikum w ZSEiO zajmuje 7. miejsce.

Na 447. miejsce w Polsce awansowało (w ubiegłym roku poza pierwszą pięćsetką) Technikum w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. Szkoła z ul. Królewieckiej uzyskała 55,32 pkt. W województwie technikum zajmuje 15. miejsce

W pierwszej pięćsetce w Polsce nie ma więcej elbląskich techników. W rankingu wojewódzkim sklasyfikowano jeszcze elbląskie technika przy Zespole Szkół Technicznych (39. miejsce) i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (53. miejsce).

W rankingu ogólnopolskim na czele sklasyfikowano Technikum Łączności nr 14 w Gdańsku, Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie i Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

Więcej tutaj.