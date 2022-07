Piękna i sesja

Nowy kierunek studiów otwiera Akademia Nauk Stosowanych (do niedawna PWSZ) w Elblągu. Będzie nim kosmetologia. Dziś (7 lipca) odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowej ofercie edukacyjnej.

Beauty po akademicku

Tak hasłowo można określić nowy kierunek w ANS. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiono m. in. kadrę i szerzej scharakteryzowano program.

- Wczoraj (6 lipca – red.) otrzymaliśmy informację od ministra edukacji i nauki, że mamy uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia. Wkraczamy w nowy obszar naszej działalności dydaktycznej związany z naukami okołomedycznymi – podkreślił na początku spotkania dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor ANS w Elblągu.

Dr Agata Rychter z Instytutu Politechnicznego kierowała zespołem przygotowującym program.

- Proponujemy kierunek kosmetologia, ponieważ obserwujemy dynamiczny rozwój branży beauty, przybywanie salonów i centrów kosmetologicznych, wzrost zainteresowania w społeczeństwie zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd, rosnącą rolę nowoczesnych rozwiązań technologicznych i medycznych w zakresie medycyny estetycznej. Nie bez znaczenia jest rosnące oczekiwanie klientów, zwracających dziś uwagę na to, jak profesjonalnie i z jaką wiedzą podchodzą do nich osoby, w których ręce się oddają oraz prognozowany rozwój turystyczny naszego regionu związany z realizowanymi inwestycjami. To wszystko wskazuje na potrzeby dobrze wykształconej kadry na kierunku kosmetologia – mówiła. Stwierdziła, że uruchomieniem takiego kierunku zainteresowani są nie tylko pracodawcy poszukujący specjalistów, ale też młodzież wybierająca się na studia.

ANS oferuje trzyletnie dzienne studia licencjackie na tym kierunku.

- Nasze kształcenie będzie polegało na tym, że student sam w dużej mierze będzie sam układał swój warsztat zawodowy. Jak to zrobimy? Poprzez bardzo dużą liczbę przedmiotów do wyboru. Nie będzie specjalności, student sam będzie wybierał przedmioty, które go interesują, oczywiście wszystko zgodnie z programem kształcenia - mówiła Agata Rychter.

Kosmetolog a kosmetyczka

Fot. Mikołaj Sobczak

Opiekę merytoryczną nad programem kształcenia objął prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, lekarz, naukowiec, dydaktyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który od wielu lat zajmuje się m.in. wykrywalnością nowotworów skóry. Nie mógł być obecny na konferencji, przygotowano jednak nagranie z jego udziałem.

- Kosmetolog i kosmetyczka to dwa odrębne zawody. Kosmetolog może być licencjonowanym kosmetologiem lub magistrem kosmetologii i zajmuje się przede wszystkim tworzeniem kosmetyków, wskazaniem odpowiednich kosmetyków do odpowiedniej cery, odpowiedniej osoby. Powinien zajmować się również wyłapywaniem patologii i kierowaniem do lekarzy dermatologów czy chirurgów medycyny plastycznej – tłumaczy lekarz dermatolog i wenerolog. - Kosmetyczka zajmuje się pielęgnacją skóry, ale tylko w warunkach zakładów kosmetycznych, a więc nie może pracować przy lekarzu dermatologu czy lekarzu chirurgii plastycznej – dodaje.

Kosmetolog musi znać "podstawy rozwoju skóry, prawidłowego jej funkcjonowania, kosmetyki i wyciągi z roślin wpływających na poszczególne typy skóry". A te typy skóry warunkuje genetyka, wiek, płeć osoby... To zawód związany w pewien sposób zarówno z farmacją jak i... sprzedażą. Według Waldemara Placka, kosmetolog może znaleźć pracę zarówno w aptece w zakresie środków dermokosmetycznych, jak i w "dobrych drogeriach, gdzie sprzedaje się nie tylko perfumy, a także kosmetyki o wysokim standardzie". Może znaleźć pracę w fabrykach i laboratoriach kosmetycznych. Do tego dodajmy możliwości pracy na uniwersytetach w zakładach kosmetologii lub z dermatologami przy wykonywaniu zabiegów niemedycznych, organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody, ośrodkach odnowy biologicznej itp. Jak podaje ANS, absolwent ma mieć "szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, medycznych i farmaceutycznych, jak również wielu dziedzin branży beauty".

Piękno i zdrowie na sprzedaż

Jak podkreślano na dzisiejszej konferencji, przyszli kosmetolodzy mają też zdobywać "wiedzę ekonomiczną i menadżerską" i odbywać praktyki w ośrodkach związanych z branżą beauty.

- Praktyka na kierunku kosmetologii jest przeprowadzana w profesjonalnych gabinetach kosmetologicznych, w salonach urody, gabinetach medycyny estetycznej, ośrodkach SPA i jest prowadzona przez specjalistów w swojej branży - zaznacza Paulina Sokołowska-Stosik, kosmetolog i członkini kadry realizującej nowy kierunek. Studiujący kosmetologię w ANS mają mieć dużo praktyk, w ramach których zapoznawać się będą z realizacją różnych zabiegów kosmetologicznych etc.

Agata Rychter podczas konferencji podkreślała z kolei, że studia będą wiązały się też z nauką zarządzania biznesem. Docelowo ma to umożliwić studentom choćby otwarcie i promowanie swoich własnych przedsiębiorstw związanych z branżą beauty. Zachęcała też do wzięcia udziału w trwającej właśnie rekrutacji na studia w ANS.