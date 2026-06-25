Planetarium dla Ludzi - niezwykły projekt w I LO

Samorząd Uczniowski elbląskiego I LO wszedł w bardzo owocną współpracę z Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP – Hufiec Elbląg, a jej wynikiem jest autorski projekt „Planetarium dla Ludzi”. Głównym przesłaniem projektu jest szczera rozmowa o emocjach i relacjach w życiu nastolatka. Środki na jego realizację, czyli ok. 10.000 zł, pozyskano z Warmińsko - Mazurskiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych. Nad wnioskiem o grant pracowały przede wszystkim licealistki - Daria Tomasik, Julia Kieliszczyk, Oliwia Pietkiewicz, a takżejj p. Anna Śledzińska (animatorka inicjatyw młodzieżowych z ESWIP) i p. Małgorzata Krasowska z I LO. Zobacz zdjęcia.

Najważniejsze wydarzenia projektu miały miejsce 22 czerwca. Licealiści obejrzeli tego dnia przedstawienie „Mały Książę” – w reżyserii Darii Tomasik (uczennica klasy humanistycznej), na podstawie książki Antoine de Saint- Exupery’ego – które akcentowało dobro płynące z otwierania się na relacje. Mocno wybrzmiało, że w świecie ludzi wiecznie goniących za własnym interesem, ktoś taki jak "bratnia dusza" jest ostoją i wartością bezcenną.

„Jak taką osobę znaleźć?”, ale również „jak fantastycznym początkiem relacji może być wspólna pasja?” – o tym młodzież mogła porozmawiać w czasie warsztatów, które przygotowano tego dnia w strefie „twórczej galaktyki”. Gabinety I LO zamieniły się w:

„planetę relacji" - warsztaty z psychologiem, w czasie których młodzi rozmawiali o relacjach i uczyli się rozpoznawać swoje schematy myślenia na ten temat,

„planetę słodkiej pomocy” – rozmowy „jeden na jeden” przy stolikach i ciastkach, które można było kupić; dochód ze sprzedaży wesprze działania Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”,

„planetę kulis aktorskich” - aktor elbląskiego teatru, Filip Warot, przeprowadził warsztaty i opowiedział o swojej pracy,

„planetę pięknych róż” (młodzież nauczyła się – od instruktorek zajęć plastycznych - jak stworzyć wyjątkową święcę z motywem róży – później świeca miałaby zostać wręczona osobie, z którą obdarowujący chciałby się lepiej poznać lub jest dla niego ważny),

„planetę muzyczną” – tutaj odbył się na niej mini-koncert szkolnego zespołu muzycznego; finalnie uczestnicy zaśpiewali wspólnie „Tolerancję” Soyki,

„planetę harcerską" – tu przygotowano ćwiczenia terenowe, ale również opowiedziano o wartościach, którymi kieruje się Związek Harcerstwa Polskiego; licealiści dostali zaproszenie do zasilenia harcerskich szeregów.

Było wartościowo i pięknie!

We wrześniu twórcy spektaklu chcą dotrzeć ze swoim przesłaniem do szerszej publiczności. Myślą o odwiedzeniu jednej z elbląskim placówek zajmujących się młodzieżą w kryzysie społecznym.