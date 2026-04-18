Powiatowy Konkurs Plastyczny "Śladami Piekarczyka "

Z okazji obchodów 780-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, Szkoła Podstawowa nr 23 zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny "Śladami Piekarczyka". 16 kwietnia 2026 roku w naszej szkole odbyło się jego uroczyste rozstrzygnięcie.

Jury wybrało spośród ponad 150 nadesłanych prac 19 nagrodzonych oraz 31 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas Karolina Kuczyńska, inspektor Departamentu Edukacji w Elblągu oraz Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Przybyli goście byli pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu prac, które obejrzeli podczas wernisażu. Spotkanie uświetnił występ uczniów klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 23. Gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym przedsięwzięciu.

 

Organizatorzy konkursu

Iga Brandt-Huzarewicz

Małgorzata Cieślik

Dorota Tomaszewska


Reklama
 