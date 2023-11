Pracownie dla studentów na miarę przyszłości

W Akademii Nauk Stosowanych powstało Centrum Kompetencji Społecznych. Tworzy je osiem nowoczesnych pracowni, z których będą korzystać studenci wszystkich kierunków oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Zobacz zdjęcia.

W czwartek odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Kompetencji Społecznych, które mieści się w nadbudowanym piętrze uczelni przy al. Grunwaldzkiej. Uczelnia zyskała nie tylko nowoczesne pracownie i dodatkowe powierzchnie do praktycznych zajęć, ale także bardziej współczesny wygląd swojej siedziby.

- To jest wzbogacenie naszej bazy w zakresie kształcenia technicznego. Są to laboratoria w zakresie projektowania 3D, robotyki, internetu rzeczy, droniarstwa, mają one potencjał do wykorzystania w różnych obszarach działalności naszej uczelni – mówił dr inż Jarosław Niedojadło, prof. i rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. – Powstało także z myślą o współpracy regionalnej, z tej bazy będzie korzystała również młodzież z około 20 szkół średnich, z którymi ściśle współpracujemy.

Pomysł na budowę Centrum Kompetencji Społecznych powstał już w 2017 roku, ale wówczas nie było możliwości sfinansowania inwestycji. Udało się dwa lata później, gdy powstał projekt nadbudowy siedziby uczelni przy al. Grunwaldzkiej. W październiku 2021 roku ANS podpisała umowę z wykonawcą – elbląskim Elzambudem - i po dwóch latach inwestycja jest gotowa.

Dzisiaj pracownicy naukowi ANS oprowadzali gości po nowo otwartym Centrum: laboratorium dronów, modelowania 3D oraz pracowniach: studenckich aktywności społecznych, pracowni eksperymentów z materiałami, robotyki i mechatroniki, internetu rzeczy, programowania urządzeń mobilnych i wytwarzania prototypowych części dronów.

(fot. Anna Dembińska)

- Laboratorium eksperymentów nad materiałem będzie przykładem współdziałania studentów różnych instytutów. Posłuży i studentom kosmetologii, i budownictwa, i mechaniki przede wszystkim. Pojawi się tu lada moment bardzo cenny mikroskop podczerwieni ze spectrum FT-IR, który bardzo precyzyjnie będzie analizował wszelkiego rodzaju materiały – od budowlanych poprzez mechaniczne, kosmetologiczne. Można go też będzie wykorzystać do celów kryminalistycznych, więc jeżeli policja będzie miała takie zapotrzebowanie, to będzie można u nas wykonać takie analizy – mówiła dr Agata Rychter, dyrektor Instytutu Politechnicznego i prof. ANS.

- Wyskanowane elementy drona to jest właśnie praca studentów. Tutaj mamy skanery, tu rozstawione są źródła światła, by oświetlenie było równomierne. W ramach tych zajęć powstają tu również hologramy. Studenci tworzą dwa rodzaje hologramów – ledowe i piramidowe -– opowiadał z kolei dr hab. Henryk Olszewski, prof. ANS, prezentując możliwości pracowni skanowania i modelowania 3D i pokazując w innej już pracowni, jak na uczelni wygląda proces budowy dronów przez studentów i testowania tych urządzeń, do czego pomocna jest... siatka widoczna na naszym zdjęciu.

- A tu z kolei jest pracownia robotyki i mechatroniki, z różnego rodzaju robotami, także typu cobot. To takie roboty, które mogą pracować w sąsiedztwie człowieka – mówił dr hab. Jerzy Buriak, prorektor ds. kształcenia i prof. ANS, koordynujący projekt związany z budową Centrum Kompetencji Społecznych. Jak dodaje, pierwsze zajęcia w nowych pracowniach już się odbyły.

Z kolei w pracowni internetu rzeczy można nauczyć się, jak tworzyć urządzenia, zarządzane przez Internet. Są tu stanowiska wyposażone w zaawansowane karty przetwarzania sygnałów oraz komputery jednopłytkowe do budowy własnych rozwiązań Internetu Rzeczy, jak układy inteligentnego samochodu, inteligencji obszarów miejskich, inteligentnego budynku.

- Możemy za pomocą dostępnych tu urządzeń rozwijać nowe pomysły, zarówno software’owe jak i hardware’owe. Możemy testować takie urządzenia, których jeszcze nie ma użytkowaniu, różnego rodzaju prototypy - opowiadał dr inż Robert Smyk, opiekun pracowni.

Budowa Centrum Kompetencji Społecznych kosztowała w sumie 24,5 mln złotych, z czego 16 mln to dofinansowanie unijne przyznane przez Zarząd Województwa, milion dorzuciło Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, reszta to wkład własny uczelni.

Centrum Kompetencji Społecznych uroczyście otworzyli (od lewej): Jarosław Niedojadło, Gustaw Marek Brzezin i Zbigniew Walczyk (fot. Anna Dembińska)