Rozmawiali o pielęgniarstwie

W gmachu elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się dziś (28 października) konferencja „Kierunki rozwoju i wyzwania współczesnego pielęgniarstwa”. Celem była wymiana doświadczeń zawodowych. Zobacz zdjęcia.

- Pielęgniarstwo i jego historia to nie jest zamknięta historia. Pielęgniarstwo cały czas się rozwija – mówiła Marzena Sobczak, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu w Akademii Nauk Społecznych w Elblągu podczas dzisiejszej konferencji poświęconej rozwojowi pielęgniarstwa. - W 2025 r. Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przedstawiły pielęgniarstwo zdefiniowane na nowo. Podkreślono nie tylko to, co już zostało wypracowane, ale dodano także kwestie rzecznictwa, przewodnictwa, mentoringu, udziału w kształtowaniu zdrowia publicznego, dbaniu o bezpieczeństwo człowieka w trudnych współczesnych czasach.

Dzisiejsza (28 października) konferencja poświęcona była współczesnym kierunkom rozwoju pielęgniarstwa oraz wyzwaniom stojącym przed zawodem pielęgniarki i pielęgniarza. Prelegenci w referatach poruszyli takie zagadnienia jak nowoczesne terapie w leczeniu ran przewlekłych, rola pielęgniarki w badaniach klinicznych, specyfika pracy pielęgniarki w jednostkach penitencjarnych, zastosowanie sztucznej inteligencji w pracy pielęgniarki. Publiczność mogła wysłuchać referatów przedstawionych przez praktyków. Pielęgniarki muszą się mierzyć z rozwojem nowych technologii, zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa, rosnącymi oczekiwaniami pacjentów. Celem dzisiejszej konferencji była wymiana doświadczeń zawodowych i refleksja nad stanem pielęgniarstwa w Polsce.