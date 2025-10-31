Specjaliści o pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym . Trwają zapisy na konferencję

Jak wspierać ucznia, który nie potrafi odnaleźć się w grupie, przejawia trudności emocjonalne, buntownicze zachowania lub doświadcza kryzysów relacyjnych? O tych zagadnieniach rozmawiać będą nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz specjaliści z regionu podczas IV Konferencji „Edukacja w codzienności – praca z uczniem zagrożonym i niedostosowanym społecznie w szkole/placówce ogólnodostępnej”. Wydarzenie odbędzie się 6 listopada w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, przy ul. Lotniczej 2.

Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Warmińsko-Mazurska Kurator Oświaty, Pani Jolanta Weronika Skrzypczyńska.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja aktualnych rozwiązań diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych w pracy z uczniem, który zmaga się z trudnościami przystosowawczymi.

W części wykładowej uczestnicy wysłuchają trzech wystąpień dotyczących uwarunkowań niedostosowania społecznego. Druga część konferencji będzie miała charakter praktyczny. Zaprezentowane zostaną: rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, metoda „papierowego teatru” jako narzędzie budowania kontaktu i pracy z emocjami, studium przypadku (case study) prezentujące krok po kroku drogę „od problemu do rozwiązania” w pracy z uczniem wymagającym szczególnego wsparcia.

Organizatorzy podkreślają, że współczesna szkoła coraz częściej musi stawiać czoła nie tylko problemom dydaktycznym, ale również emocjonalnym i społecznym swoich uczniów. Konferencja ma być przestrzenią dialogu, inspiracji i wymiany dobrych praktyk, które mogą zostać wdrożone w szkołach i placówkach na co dzień.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2025 r. wyłącznie poprzez formularz internetowy - IV Konferencja - Edukacja w codzienności 2025 – praca z uczniem zagrożonym i niedostosowanym społecznie w szkole/placówce ogólnodostępnej.