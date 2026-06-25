Spośród dwunastu tysięcy uczestników - uczeń ZSM w ścisłym finale

W ogólnopolskim konkursie motoryzacyjnym „Wyścig Talentów” 2025/2026, organizowanym przez Xpertis Sp. z o.o., udział wzięło aż 12 000 tys. z całej Polski. Po wielu miesiącach rywalizacji, trwającej od 1 października 2025 r. do 29 maja 2026 r., do Wielkiego Finału zakwalifikowało się jedynie 225 najlepszych uczestników.

W finałowej rozgrywce wyłoniono po trzech laureatów w pięciu kategoriach konkursowych. W gronie najlepszych młodych talentów motoryzacyjnych w Polsce znalazł się również Błażej Gawłowicz z klasy 4S – zdobył II miejsce!

To wyjątkowe osiągnięcie, będące efektem wiedzy, zaangażowania, pasji oraz wielu godzin pracy i nauki.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 23 czerwca 2026 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie, w której uczestniczył wraz ze swoim opiekunem p. Jarosławem Lewandowskim.