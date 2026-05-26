Sprawdź się w koszykówce. Truso i SP 11 zapraszają

W środę, 27 maja, odbędą się testy sprawnościowe do czwartej klasy sportowej o profilu koszykówka w SP 11. Organizatorzy zapraszają do udziału dziewczęta z rocznika 2016 na godz. 17 do SP 11 przy ul. Korczaka 34.

- We współpracy ze Szkołą Podstawą nr 11 w Elblągu ogłaszamy, że rusza nabór do klasy sportowej o profilu koszykówka. W klasie sportowej będzie realizowany rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin (4+6). Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego o profilu koszykówka (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego (4 godziny tygodniowo) właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej – informuje Energa MKS Truso Elbląg.

Uczniowie klasy sportowej będą:

* realizować program nauczania w takim samym zakresie, jak uczniowie klas ogólnych,

* uczestniczyć w 10 godzinach wychowania fizycznego w tygodniu pod okiem trenerów koszykówki,

* wyjeżdżać na zawody, turnieje i obozy sportowe,

* uczestniczyć w rozgrywkach ligowych.